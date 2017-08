Arnhemse Ido Dormits koopt twee nieuwe rolstoelbussen om mensen te gaan vervoeren

Arnhem - De Arnhemse ondernemer Ido Dormits heeft twee nieuwe bussen in gebruik genomen om rolstoelvervoer in en rondom Arnhem mogelijk te blijven maken. “Met deze rolstoelbussen kunnen we nog meer mensen vervoeren”, vertelt eigenaar Ido Dormits. “De nieuwe bussen zijn volledig aangepast en ingericht om mensen in een rolstoel snel én veilig naar hun bestemming te brengen. Dat kan ergens in of om Arnhem zijn maar bijvoorbeeld ook een rit naar Schiphol.” De Arnhemse ondernemer is 24 jaar rolstoelvervoerder en voert bedrijfsnaam de Arnhemse Rolstoel Taxi.

Kleinschalig en persoonlijk rolstoelvervoer

A.R.T. is een kleinschalig taxibedrijf, dat is gespecialiseerd in rolstoelvervoer. “Door onze kleinschaligheid zijn de lijnen kort. Mensen weten bij ons dan ook snel waar ze aan toe zijn. Daarbij geldt ‘afspraak is afspraak’ bij ons als leidend principe.” Mede-eigenaar en chauffeur Gino Neervoort vult aan: “Wij brengen mensen direct van A naar B, zonder poespas. We maken geen omweg om eerst iemand anders op te halen of af te zetten.” A.R.T. levert rolstoelvervoer op maat, waarbij de wens van de klant centraal staat. “We vervoeren van deur tot deur in heel Nederland. Dat kan gaan om een rit naar de huisarts, de dagbesteding of het revalidatiecentrum. En om ritten voor ontspanning, zoals familiebezoek, een avondje uit of op vakantie. Met onze Airport service brengen we mensen ook naar Schiphol of desgewenst een andere luchthaven in Duitsland of België.” De nieuwe bussen bieden plaats aan maximaal twee rolstoelgebruikers per bus en enkele begeleiders of medepassagiers.

Mee naar binnen op de eindbestemming

De bussen van A.R.T. zijn ingericht met een elektrische rolstoellift. Voor mensen die tijdelijk slecht ter been zijn of zelf niet over een rolstoel beschikken, biedt A.R.T. kosteloos een rolstoel aan om de reis van A naar B te kunnen afleggen. “Mensen hoeven geen speciale rolstoel te huren. Wij komen met de rolstoel aan huis om iemand op te halen en gaan ook mee naar binnen op de eindbestemming. Zo zorgen we ervoor dat iemand die minder mobiel is, ook snel én veilig daar komt waar hij moet zijn.” Verder verzorgt A.R.T. voor mensen met een uitkering het woonwerkvoer of vervoer naar een opleiding dat door het UWV bekostigd wordt. Het werkgebied van A.R.T. omvat de wijde regio van de plaatsen Arnhem, Nijmegen, Oosterbeek en Westervoort.



A.R.T. Is de afkorting van Arnhemse Rolstoel Taxi opgezet door Ido Dormits. Sinds kort hebben zij twee nieuwe bussen in gebruik genomen om rolstoelvervoer mogelijk te blijven maken. Meer informatie is te vinden via: www.arnhemserolstoeltaxi.nl