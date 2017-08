Arnhem - Mensen zijn ervoor gemaakt om buiten te leven als je terugkijkt naar onze historie. Helaas is het tegenwoordig zo dat we ‘binnen zijn’ als basis zien en naar ‘buiten gaan’ als een uitstapje. Nu is het zomer en wordt het steeds lekkerder om naar buiten te gaan. Dit is slim, want buitenlucht, daglicht en bewegen zijn gezond. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor ouderen die weinig buiten komen. Daglicht helpt onze biologische klok op orde te houden en het natuurlijke dag- en nachtritme te volgen. Zonlicht is nodig voor de botopbouw. Vitamine D ondersteund de opbouw en de aanmaak daarvan wordt geactiveerd door (zon)licht. Daarom is het belangrijk om naar buiten te gaan.

Enthousiaste en levendige vertellingen

Enthousiaste bewoners met familie, mantelzorgers en vrijwilligers van locatie Regina Pacis van Attent Zorg en Behandeling in Arnhem, namen op 12 juli deel aan een zomerwandeling in Park Sacre Coeur. Een gezamenlijk initiatief van Jeroen Glissenaar, manager en beheerder van de monumentale parken in Arnhem, en Attent Zorg en Behandeling.

Jeroen Glissenaar vertelde over de historie van het mooie Park Sacre Coeur en over de vele verschillende bomen en vogels die in het park aanwezig zijn. Door zijn enthousiaste en levendige vertellingen kwam het park nog meer tot leven.

Halverwege de wandeling was er voor de deelnemers een korte pauze om wat te drinken, te eten en te genieten van de zon, de wind en de geluiden van de natuur.

De wandeling kan ook worden gedaan met een duo fiets of een (duo) scootmobiel; de paden in het park zijn er breed genoeg voor.