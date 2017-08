Najaarsprogramma 2017: feest, inspiratie en bijzondere mensen

Oosterbeek - Dit najaar kunnen leden en vrienden van de Remonstranten bijzondere mensen en inspirerende activiteiten verwachten. Huub Oosterhuis en Eric Corton komen naar Oosterbeek. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis, bekend van zijn prachtige liederen en de uitvaart van prins Claus, is gastspreker tijdens het Feest van het Gesprek. Hij stelt dat je tijdens een kerkdienst belooft dat je je inzet voor een betere wereld.

Eric Corton houdt een lekenpreek tijdens de bijzondere kerkdienst van 15 oktober. Zijn verhaal gaat over vrijheid en de grenzen daarvan. Corton gaf op Bevrijdingsdag dit jaar door heel Nederland vrijheidscolleges.

Er zijn bijzondere films uitgezocht door Theo Smit en Peter Nissen. Ze draaien om de vraag: wat maak je van je leven? Welke afslagen neem je en wat zijn daarvan de gevolgen? Een mooi onderwerp voor het gesprek na afloop, met een goed glas wijn van het Filmhuis Oosterbeek.

Dit jaar worden alle lunchbijeenkomsten ingeleid door leden en vrienden van de kerk. Beatrijs van den Bos maakte illustraties voor het boek Rimpelingen van haar man Jeroen Hendriksen. Hij begeleidt kankerpatiënten bij het optekenen van hun levensverhaal en schreef ook over zijn eigen ervaringen met de ziekte. Henk Horsman vertelt op 3 november over hoe christendom en vrijmetselarij zich tot elkaar verhouden. Horsman is naast Remonstrant vrijmetselaar. Rienk Arnold gaat op 1 december de stelling aan dat het conflict tussen de Palestijnen en Israël onoplosbaar is. Of toch niet?

De lezingen gaan over het jaarthema ‘houvast’. Koen Holzapffel schreef er een boek over dat dit najaar verschijnt. Frans Maas vraagt zich af hoe erg het is wanneer we een zingevingscrisis doormaken. Peter Nissen sluit af met gedachten over zin zoeken, geven en ontvangen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. De films worden gedraaid in het Filmhuis Oosterbeek aan de Weverstraat 85.