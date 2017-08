sociale keukenprins of prinses voor koken en of bakken

Arnhem - Een woongroep van oudere bewoners van het RIBW in Huize Kohlman is op zoek naar versterking in de keuken. Vind jij het heerlijk om maaltijden te bereiden, lekkers voor bij de koffie te bakken of de vrolijkste toetjes neer te zetten? En is het voor jou geen probleem om voor een grote groep te koken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Samen met een aantal bewoners stel je menu’s samen. Hierbij is genoeg ruimte voor je eigen inbreng. Een aantal bewoners kan je ondersteunen met taken als aardappels schillen, enkelen kunnen je ondersteunen met het bereiden. Uit zichzelf zullen ze dit niet oppakken dus is het belangrijk dat je ze kan aansturen. Mee eten is gezellig maar niet verplicht.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? Bij voorkeur kennis of ervaring met psychiatrische en somatische problematiek. Maar wat we vooral belangrijk vinden is betrouwbaarheid en enthousiasme om te kokkerellen met en voor de bewoners. Doordat je de bewoners betrekt bij het koken creëer je voor hen een leuke leerzame activiteit. Je werkt samen in een gezellig en actief team. Tevens doe je kennis en ervaring op in het werken met psychiatrische en somatische problematiek en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Werktijden zijn in overleg.

Heb jij zin om met de bewoners iets lekkers op tafel te zetten, neem dan contact op met Ernst van Toor, (06) 52814328 of via mail: e.vantoor@ribwavv.nl

