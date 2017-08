De Korenmaat, eerste stadsboerderij met eigen zonneveld

Stadsboerderij de Korenmaat van Natuurcentrum Arnhem is de eerste stadsboerderij in Nederland die nu al haar stroom opwekt met een eigen zonneveld. Slim Opgewekt plaatste maar liefst 180 zonnepanelen in veldopstelling op het weiland bij de Korenmaat. Voor het zover was moesten heel wat drempels worden overwonnen. Arnold Steenhuis, beheerder van de Korenmaat: "In 2015 besloten we dat we onze eigen zonnestroom op wilden gaan wekken. Anders dan bij stadsboerderij Presikhaaf, de andere inmiddels stroomneutrale boerderij van Natuurcentrum Arnhem, waren de daken van de Korenmaat niet geschikt om zonnepanelen te installeren. Samen met Slim Opgewekt maakten we daarom het plan om een zonneveld te realiseren. Het verkennen van mogelijke locaties en het verkrijgen van de benodigde vergunningen heeft even geduurd. De laatste stap namen we vorige week. Toen kreeg onze beperkte elektriciteitsaansluiting een upgrade zodat we ruim baan hebben voor onze eigen zonnestroom. We kunnen nu dus met trots zeggen dat we de eerste Stadsboerderij van Nederland zijn die dankzij een zonneveld stroomneutraal is".