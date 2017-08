Vechten op de fiets voor het leven van 650 kinderen

Op 26 en 27 augustus fietsen 19 fietsers van Borger (Drenthe) via Arnhem naar Bergen op Zoom om geld in te zamelen voor onderzoek naar medicijnen voor de dodelijke ziekte Cystic Fibrosis (CF), de taaislijmziekte, waar 650 kinderen in Nederland aan lijden. Zonder medicijnen is hun levensverwachting maximaal 40 jaar.

Deze fietstocht wordt voor het derde achtereenvolgende jaar gehouden. De eerste versie, in 2015, ging van Bergen op Zoom via Bakkum naar Ter Herne (Friesland) en in 2016 was de start wederom in Bergen op Zoom en via Weert was het eindpunt Gulpen (Limburg). Een groep van 9 fietsers zal dit jaar ook de heenreis naar Borger op de fiets afleggen. Een begeleidingsteam van 14 personen verzorgt de fietsers bij hun sportieve prestatie.

Wilt u meer weten over deze sportieve actie en de deelnemers volgen in hun strijd tegen CF, volg de fietsers dan via de facebookpagina "fietsen voor en tegen cystic fibrosis" of via www.theairteam.nl

Wilt u een donatie geven voor dit goede doel kunt u dat doen via NL 17 RABO 0309 9437 52 ter attentie van Stichting The Air Team onder vermelding van "fietsen voor en tegen CF". Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd en is een stap op weg naar genezing van deze meest dodelijke ziekte.

Voor verdere informatie kunt u een mail sturen naar fietsen4air@gmail.com of contact opnemen met:

Theo van der Himst 06-30179413 en Richard van der Mast 06-28901235