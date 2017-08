Fietskeuring Ome Joop's Tour 2017 sfeerrijk en succesvol

Arnhem - Zaterdag 15 juli heeft bij Mantel.com op de Overmaat de fietskeuring plaats gevonden van 156 fietsen, toebehorend aan de deelnemers van de 67e editie van Ome Joop's Tour. De jaarlijkse jeugdwielerronde door Nederland vertrekt op maandag 24 juli 12.00 vanaf het stadhuis in Arnhem. De fietskeuring is bijzonder succesvol verlopen, want slecht drie fietsen behoefden een kleine reparatie, twee fietsen werden afgekeurd, maar vanuit Ome Joop's Tour kon de dag uiteindelijk gewoon worden afgesloten met 156 blije kindergezichten. Trappelend vol verwachting.

Wethouder Gerrie Elfrink lost maandag 24 juli het startschot voor deze editie. De deelnemers aan Ome Joop's Tour zijn jongens en meisjes die geen of nauwelijks vakantiemogelijkheden hebben. Het initiatief voor Ome Joop's Tour is in 1950 genomen door 'Ome' Joop Legerstee en sinds zijn overlijden heeft zijn zoon Marcel het vaandel overgenomen. Met een leger van circa 80 vrijwilligers bezorgt hij deze zomer 156 kinderen gedurende tien dagen een onvergetelijke vakantie.

Ome Joop's Tour is geen snelheidswedstrijd, maar een gezelligheidstour. Er zijn onderweg wel wedstrijdjes, bijvoorbeeld sprints, langzaam fietsen en behendigheidsritten, waarmee punten en uiteindelijk prijzen kunnen worden verdiend. Ome Joop's Tour maakt bij het uitnodigingsbeleid voor de deelnemers geen onderscheid ten aanzien van afkomst, godsdienst, nationaliteit, of anderszins. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan alles wat met het bovenstaande - rechtstreeks of indirect - verband houdt. Discriminatie of alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn, is strikt uit den boze en aan deze regel wordt streng de hand gehouden.

Routeschema Ome Joop's Tour 2017

De editie van 2017 brengt de kinderen dit keer via Nijmegen in delen van Limburg en Noord-Brabant, terwijl een etappe naar Wunderland Kalkar voor een internationaal tintje zorgt. Het volledige routeschema van Ome Joop's Tour 2017 is:

Maandag 24 juli: Arnhem – Nijmegen, startschot 12.00 uur Stadhuis Arnhem

Dinsdag 25 juli: Nijmegen – Venray

Woensdag 26 juli: Venray – Roggel, bezoek aan Toverland

Donderdag 27 juli: Roggel – Roermond

Vrijdag 28 juli: Roermond – Budel

Zaterdag 29 juli: Budel - Loon op Zand

Zondag 30 juli: Rustdag in De Efteling

Maandag 31 juli: Loon op Zand – St. Anthonis

Dinsdag 1 augustus: St. Anthonis – Kalkar

Woensdag 2 augustus: Kalkar – Arnhem, finish 16.00 uur Valkenhuizen Arnhem

Alle informatie over de ronde is te vinden op www.omejoopstour.nl.