Arnhem - Het MVT is een samenwerkingsverband van Arnhemse vrijwilligersorganisaties in de thuishulp en ondersteunt mantelzorgers. Maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor onze tuingroep zijn we op zoek naar tuinvrijwilligers.

Hebt u groene vingers? En vindt u het leuk om mensen te helpen? Meldt u dan aan als tuinvrijwilliger bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Arnhem! U helpt mensen die er zelf niet (meer) toe in staat zijn met het onderhouden van hun tuin. De mensen die we helpen hebben beperkte financiële middelen. U helpt een dagdeel (een ochtend of een middag). Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? Sociale vaardigheden, respect voor anderen en inlevingsvermogen. Verder is het handig om het verschil te weten tussen onkruid en 'echte' planten. Mensen zijn ontzettend dankbaar nadat ze door ons geholpen zijn.

Wilt u meehelpen bij het tuinonderhoud? Neem dan contact op met Nevien Gaafar, (026) 3703540.

Informatie over andere vrijwilligersvacatures

Website: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl. Daar vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk