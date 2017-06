Fierce 360, wereldrecordpoging simultaan vuurspuwen

Door: Marco van Geelen

Westervoort - Waar ben ik aan begonnen? Daar sta ik dan, 12 maart 2017, Vleuten, locatie Rhenova. Iemand met een blusdeken rechts van me, een ander met een waterdrukspuit links van me. Thomas Meijwaard, hoofdtrainer, kwade genius, de persoon die me wist over te halen voor me, mij sturend hoe ik mijn fakkel moet houden. “Ik zou alleen komen oefenen met nevelen, wat ging er mis?”

We gaan even terug in de tijd, het is laat in de avond / nacht van 18 of 19 februari. Pling zegt mijn berichtenbox van Facebook. Thomas Meijwaard, hij en wat vrienden willen iets bijzonders gaan doen, met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd vuurspuwen, doel is 360 deelnemers. Of ik wat te doen heb op zaterdag 19 augustus 2017. Even mijn agenda checken in verband met evenementseizoen en dat weekend heb ik nog vrij. Ik kan 12 maart al langskomen voor een workshop. Maar joh, ik laat mijn baard staan in verband met een rol, dus alleen oefenen hé, nog niet echt vuurspuwen!

12 maart, ik vertrek samen met mijn twee dochters richting Vleuten. Ze mochten ook meekomen, want er was ook genoeg te doen voor hen met flow arts. Om 12:00 uur word ik verwacht. Er werd me eerlijk verteld dat één en ander niet gratis zal zijn, want ja, materiaal, terrein dat afgehuurd moet worden, etc.. Het is even zoeken, maar dan hebben we het terrein van Rhenova toch gevonden. Aan een tafel zitten diverse leden van het Vuurgilde, ze worden net gebriefed. Er volgt een warm welkom en wederzien. Ik schud wat handen, installeer mijn spullen. Mijn dochters mochten alvast meehelpen met het op maat knippen van kevlar lont, waar op een later moment fakkels gemaakt van zullen worden. Niet veel later gaan ze daar in op of, als ze het even zat zijn, worden ze door overige aanwezigen vriendelijk geholpen met oefenen met poi.

Ik ben intussen begonnen met oefenen met nevelen, krijg de nodige instructies. Hoe ik een theedoek fatsoenlijk over mijn haren moet knopen, waar je je gezicht mee insmeert, etc. Best leuk en vooral erg gemoedelijk en gezellig, koffie en thee in overvloed, zelfs lekkere grote koeken zijn geregeld. Terwijl de rest van de deelnemers zich klaar gaat maken om daadwerkelijk te gaan vuurspuwen, eet ik nog even samen met mijn dochters een boterham die we meegenomen hadden. Ik kom naar buiten gelopen voor een boterham en daar staat ineens Thomas voor me. “Wil je ook meedoen met vuurspuwen?” Na wat gesputter van mijn kant over mijn baard en diverse garanties over veiligheid, ga ik overstag. En daar sta ik dan.

Mijn dochters staan klaar met filmen. Ik neem een slokje brandstof en als ik de aanwijzingen over hoe ik mijn fakkel moet houden na tevredenheid heb opgevolgd, haal ik diep adem door mijn neus en blaas de brandstof uit mijn mond, over de fakkel heen. De brandstof vat vlam en een steekvlam vormt zich voor mij. “Waaaaah, dit is kikken!!!! Ik heb vuurgespuwd” `

Wie ik ben? Ik ben Marco van Geelen, 45 jaar oud, al weer bijna 21 getrouwd met Maike van Geelen, vader van twee mooie dochters, Kim van Geelen, 14 jaar oud en Esméé van Geelen, 12 jaar oud, woonachtig in Westervoort. Zaterdag 19 augustus 2017 ga ik proberen samen met heel veel anderen het wereldrecord met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd vuurspuwen te verbeteren en ik zoek nog mensen die dit samen met mij willen doen.