Dag én nacht wielrennen en hardlopen voor Huis Arnhem

Arnhem - Inwoners en bedrijven uit heel Nederland doen op 24 en 25 juni mee aan HomeRide en HomeRun: dé sponsorwielertocht en sponsorloop van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 24 uur tijd fietsen ze 500 kilometer van Utrecht naar Utrecht, of lopen ze 200 kilometer hard. Dag en nacht, in weer en wind. De route van beide events heeft de vorm van een hart. Want home is where the heart is.

In totaal staan 76 teams aan de start: 70 voor HomeRide dat zijn zevende editie beleeft, en 6 voor HomeRun waarvoor op 24 juni voor het eerst het startschot klinkt. Teams Ventoux, Team Britt en Holiday HomeRiders fietsen voor Huis Arnhem, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Na het startschot fietsen zij in 24 uur dwars door Nederland langs tien Ronald McDonald Huizen om op zondag 25 juni te finishen op het Utrechtse Domplein. Het wordt bikkelen, elkaar erdoorheen slepen, vechten tegen de verzuring. Met één doel voor ogen: de afstand tussen ouders en hun ernstig zieke kinderen verkleinen. Vrijwel elk team heeft wel een persoonlijke ervaring of verhaal waarvoor gereden wordt. Neem Millasfriends. Milla heeft tegen een hersentumor gevochten. Helaas heeft zij op 18 mei 2012 deze strijd verloren. "Wij hopen dat wij middels deze tocht ons steentje bij kunnen dragen. Van dichtbij is en wordt er meegemaakt hoe belangrijk het is om dicht bij je kind te zijn in dit gevecht", aldus de teamleden.

'Samenzijn als je elkaar het hardste nodig hebt' Renate Westerlaken, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds: "Het is geweldig dat zoveel mensen de Ronald McDonald Huizen steunen. Ik wil iedereen dan ook van harte bedanken. Alle HomeRiders maken het mogelijk dat families samen kunnen zijn als ze elkaar het hardste nodig hebben, en zieke kinderen ver van huis toch die vertrouwde nachtzoen kunnen krijgen. Want als ouder wil je er altijd voor ze zijn, zeker als ze op hun kwetsbaarst zijn. Als artsen dan ook nog aangeven dat dat het genezingsproces bevordert, onderstreept dat nog eens extra waar je het voor doet."

Leontien van Moorsel aan start HomeRide

Olympisch kampioene én wereldkampioene Leontien van Moorsel heeft zich verbonden aan HomeRide en HomeRun. Zij staat dan ook aan de start in Utrecht en fietst de eerste etappe van HomeRide mee. Daarnaast gaat zij onderweg de verzuring uit de benen van deelnemers masseren. Van Moorsel stapt op 30 kilometer voor de finish weer op bij het McCheerpoint, om de wielrenners dat spreekwoordelijke duwtje in de rug te geven op weg naar de finish. Leontien: "Sporten is enorm belangrijk voor je hele gezondheid, je wordt er ook een vrolijker mens van. Als je je op deze manier ook nog inzet voor de Huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds, kan ik dat alleen maar ondersteunen. De Ronald McDonald Huizen zijn enorm belangrijk voor families met ernstig zieke en zorgintensieve kinderen. Je moet er toch niet aan denken dat je kind moederziel alleen 100 kilometer verderop in het ziekenhuis ligt en dat je drie uur per dag moet rijden voor een half uurtje bezoek. De Ronald McDonald Huizen zorgen er echt voor dat families juist dan dicht bij elkaar kunnen zijn."

McDonald's betrokken hoofdsponsor

McDonald's is de trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun.

Medewerkers van McDonald's lopen en fietsen zelf ook mee met vier teams. Voor HomeRiders heeft McDonald's ook dit jaar op de laatste etappe speciaal een McCheerpoint ingericht. Hier kunnen de fietsers die zich dan al een dag en een nacht in het zweet trappen een extra aanmoediging voor de laatste kilometers echt wel gebruiken. Algemeen directeur Manu Steijaert: "Het is geweldig om te zien hoeveel mensen deze maanden op de been zijn voor HomeRide en HomeRun met als doel zoveel mogelijk overnachtingen in een Ronald McDonald Huis te realiseren. Je familie dichtbij lijkt zo vanzelfsprekend, tot er opeens iets gebeurt waardoor alles anders is en je kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan besef je pas dat die ene veelgebruikte zin klopt: home is where the heart is . Dichtbij je zieke kind. De Ronald McDonald Huizen maken dat mogelijk. Ik ben er trots op om daar samen met zoveel McDonald's-medewerkers een bijdrage aan te leveren."