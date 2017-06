Zoë en Silos schitteren in de Mangrove Musical

Arnhem - Koninklijke Burgers' Zoo bouwt voort op succesvol concept en vertelt kinderen en volwassenen het verhaal van het nieuwste ecodisplay Burgers' Mangrove

Na de succesvolle première van de musical Deep Ocean Monsters in 2016 presenteert Koninklijke Burgers' Zoo in samenwerking met Van Hoorne Entertainment de Mangrove Musical met Zoë en Silos in de hoofdrollen. Zaterdag 8 juli tot en met zondag 27 augustus 2017 voert het Arnhemse dierenpark meerdere malen per dag de nieuwe musical in het Auditorium van het Safari Meeting Centre op. Hoofdrolspeelster Zoë uit Deep Ocean Monsters heeft in het dierenpark een nieuwe vriend ontmoet, Silos genaamd. Silos' vader is parkranger in het natuurgebied in Belize dat Burgers' Zoo al 28 jaar succesvol beschermt en dat de inspiratiebron vormt voor het nieuwste ecodisplay Burgers' Mangrove. In Belize maken Zoë en Silos in een kleurrijk muzikaal avontuur kennis met een Caribische zeekoe, een morphovlinder en een wenkkrab. Op www.burgerszoo.nl/musical is alle informatie te vinden.

Multimediale storytelling

Samen met Van Hoorne Entertainment heeft Burgers' Zoo op creatieve wijze een multimediaal concept ontwikkeld, waarin Zoë en Silos de achterliggende filosofie van het Arnhemse dierenpark op avontuurlijke wijze aan jong en oud vertellen. Een belangrijk doel is om de gezamenlijke dag uit voor het hele gezin nog verder te verrijken, waarbij beleving centraal staat in alles wat Burgers' Zoo onderneemt. In de musical Deep Ocean Monsters leerde het grote publiek Zoë kennen als een enthousiast meisje dat niets liever wil dan later dierverzorger worden in Burgers' Zoo. Meer dan 80.000 bezoekers zagen deze musical en spraken hun waardering uit met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7. Bovendien gaf 75% van de respondenten aan ook daadwerkelijk iets geleerd te hebben van de musical. In een tiendelige televisieserie op Telekids (RTL 8) gaat het verhaal verder en leert Zoë de jonge aspirant-dierverzorger Silos kennen: een talentvolle, wat dromerige jongen, wiens vader in Belize parkranger is. Zijn grote droom is om naar zijn vader te reizen om alles over de mangrove te leren en een succesvol ranger te worden. Met hun gedeelde passie voor dieren ontstaat al snel een hechte vriendschap tussen Zoë en Silos.

The story continues: Zoë & Silos - De Mangrove Musical!

In de Mangrove Musical beleven Zoë en Silos een spannend avontuur vol humor en verrassingen in de mangrove van Belize. Spelenderwijs nemen ze de kijker mee in hun verhaal en leren bezoekers van alles over de Caribische zeekoe, de morphovlinder en de wenkkrab. Bezoekers aan Burgers' Zoo kunnen in de periode van zaterdag 8 juli tot en met zondag 27 augustus 2017 dagelijks meerdere malen gratis van deze musical genieten: toegang tot de musical is namelijk bij de entreeprijs inbegrepen.