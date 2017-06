Leerlingen van de Troubadour en Blinkertschool brengen stem uit voor de toekomstige naam van hun nieuwe IKC

Arnhem - And the winner is…..DE KLIMBOOM.

Op 1 juni is de nieuwe naam van het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) aan het Breezandpad bekend gemaakt. In de afgelopen weken brachten alle kinderen en leerkrachten van de twee fuserende scholen “De Troubadour” en “Blinkertschool” hun stem uit: Iedereen mocht een kruisje zetten bij een van 3 namen, die geselecteerd waren uit de talloze, door de kinderen voorgestelde namen. Donderdagmiddag 1 juni was de feestelijke onthulling van de nieuwe naam, in het bijzijn van alle kinderen, vele ouders en belangstellenden.