MuziekTheater De Plaats werkt samen met Basisschool De Laarakker aan kunsteducatieproject Lievelingsplek.

Arnhem - Muziektheater De Plaats werkt samen met basisschool De Laarakker.In het kader van het kunsteducatieproject Lievelingsplek.In de week van 5 t/m 10 juni . De kinderen maken samen met de kunstdocenten een verhaal over hun Lievelingsplek in de wijk en hun eigen omgeving, Het project wordt met alle kinderen van De Laarakker voor de ouders opgevoerd op 8 en 9 juni. Kunstbedrijf Arnhem maakt een mooie presentatie van het project. Een selectie van de in die week op de lievelingsplekken van de kinderen gemaakte scènes wordt in de De Laar-Junior route getoond. Laat u verrassen! Deze wordt op zondag 11 juni gespeeld. We hopen op veel opkomst.