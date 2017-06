Apparatuur radiotherapie krijgt tweede leven

Arnhem - Medewerkers van Radiotherapiegroep ruimen de werkplaats op de locatie in Arnhem op nadat fijnmechanisch technisch medewerker Rudie Gorter na 38 jaar trouwe dienst vorige maand met pensioen is gegaan. Het gereedschap dat vandaag de dag niet meer gebruikt wordt in de radiotherapie, is verhuisd naar de werkplaats van Stichting De Helling in Arnhem. Hier komt het uitstekend van pas bij het realiseren van projecten voor de Arnhemse samenleving.



Hulpmiddelen bij bestraling

Bij een bestraling is nauwkeurigheid heel belangrijk. We willen immers de tumor zo precies mogelijk bestralen en het omliggende weefsel sparen. Patiënten liggen dan ook elke behandeling in exact dezelfde houding op de bestralingstafel. Om dit voor patiënt en personeel te vergemakkelijken gebruiken we hulpmiddelen. We maken ook hulpmiddelen om de straling beter te geleiden, bijvoorbeeld bij doelgebieden die niet vlak zijn, denk aan een bestraling van de neus. Verder hebben de hulpmiddelen een belangrijke rol bij de kwaliteitscontroles van onze bestralingsapparatuur. Tijdens de metingen, die meerdere keren per dag plaatsvinden, kan met behulp van hulpmiddelen zo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld of de apparatuur aan de strenge eisen voldoet.



Tijden veranderen

Voorheen werden deze hulpmiddelen zelf gemaakt bij de radiotherapeutische instituten. Tegenwoordig worden de hulpmiddelen veelal door leveranciers geleverd, de techniek heeft niet stil gestaan en personeel dat dit fijnmechanische ambacht beheerst, is moeilijk te vinden.

Bij Radiotherapiegroep maken we gebruik van de modernste bestralingsapparatuur en -technieken. Daarbij zijn de behandeltafels zoveel nauwkeuriger in te stellen dat er überhaupt minder hulpmiddelen nodig zijn. De meeste apparatuur in de werkplaats in Arnhem was dan ook langzamerhand overbodig geworden. Bovendien beschikt de locatie van Radiotherapiegroep in Deventer ook over voorzieningen om, indien noodzakelijk, specifieke hulpmiddelen te kunnen maken.



Vrijwilligersorganisatie De Helling

Stichting De Helling in Arnhem is een werkplaats waar iedereen die graag zijn vrije tijd zinvol wil besteden lid kan worden. Vrijwilligers zetten hun talenten en vaardigheden in voor de Arnhemse samenleving. In opdracht van scholen, welzijnsinstellingen, zorgorganisaties, sport- en culturele clubs maken de deelnemers diverse werkstukken. De apparatuur van Radiotherapiegroep is een welkome aanvulling op de inventaris van de stichting. Dit biedt weer nieuwe kansen voor projecten en cursussen. Ook Rudie Gorter zal in zijn vrije uren straks les gaan geven met behulp van de apparatuur die hij mede heeft helpen verhuizen. De Helling is een vrijwilligersorganisatie met zo'n 345 deelnemers. Meer informatie op www.dehelling-arnhem.nl