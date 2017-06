Campagneteam 'Rijden Zonder Invloed' bij EO-Jongerendag in Arnhem

Arnhem - Iedereen weet dat rijden onder invloed gevaarlijk is. Toch stappen er nog steeds mensen achter het stuur na het drinken van een paar borrels, het roken van een joint of terwijl zij zware medicatie gebruiken. De campagne 'Rijden Zonder Invloed' heeft als doel om rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen - en de gevolgen daarvan- sterk te verminderen. Op 10 juni is het campagneteam in Arnhem aanwezig om bezoekers van de EO-Jongerendag bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Het campagneteam is op 10 juni tussen 11:00 en 21:00 uur aanwezig bij de EO-Jongerendag in het GelreDome in Arnhem. Bezoekers kunnen plaatsnemen in de 3D Tripping Simulator. Zo krijg je in een Virtual Reality- wereld met een Oculus Rift bril de kans om zelf virtueel te beleven wat het effect is van alcohol en drugs achter het stuur.

De komende jaren is het campagneteam op pad in Overijssel en Gelderland met activiteiten op locaties waar de doelgroepen zich bevinden, zoals festivals en evenementen, (rij)scholen en langs de weg bij politiecontroles. Alles draait daarbij om het zelf beleven en ervaren. Zo is de kans het grootst dat je zelf tot de conclusie komt dat rijden onder invloed geen goed idee is.

Op de website www.rijdenzonderinvloed.nl is meer informatie te vinden.

ROV Oost –Nederland

De campagne is een initiatief van het ROV Oost-Nederland. Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel dé partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen zij de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Ze richten zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.