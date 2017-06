Aanbieding van de week: Dit hele seizoen voor €10,- naar Oostpool

Arnhem - Bij Huis Oostpool vinden ze dat het leven al duur genoeg is. Daarom kun je dit hele seizoen voor slechts €10,- een avondvullend programma in het theater bezoeken. En er staan een hoop mooie voorstellingen op de agenda.

Huis Oostpool is het eigen theater van toneelgezelschap Oostpool aan de Nieuwstraat. De toneelgroep repeteert hier zelf en veel voorstellingen gaan dan ook in het huis in première voor ze op een landelijke tour gaan. Naast werk van Oostpool kun je hier ook voorstellingen van andere makers en gezelschappen zien.

In seizoen 2016/2017 spelen in Huis Oostpool onder andere De Lankmoedigen en On the Road van Toneelgroep Oostpool zelf en zijn er voorstellingen te zien van gezelschappen als Moeremans&Sons, het RoTheater en TgEcho. Bekijk hier het hele programma.

andere tijden

Toneel moet volgens Oostpool voor iedereen zijn en dat zit hem niet alleen in de prijs. Waar voorheen voorstellingen vrijwel altijd om 20.15 uur van start gingen wordt dit seizoen geëxperimenteerd met voorstellingen die om 18.00 uur of 14.00 uur beginnen. Voor de mensen die geen 9 tot 5 bestaan hebben of een hapje willen eten na een voorstelling.

