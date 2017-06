Arnhemmer van de week: bekend gezicht in Klarendal Zefanja Hoogers

Arnhem - Wie Klarendal zegt, zegt ook Zefanja. Sinds 2006 zwaait zij de scepter op de redactie van wijkkrant Klarendal. Als zij niet op pad is om verhalen van de wijk in beeld en tekst vast te leggen, is ze ook in de wijk te vinden. Als gids. Verder fotografeert ze ook buiten de wijk Klarendal er lustig op los. Tijd om af te spreken met deze creatieve ondernemer.

We strijken neer op haar favoriete terras. Onder de bomen waar zij zo van houdt bij café CASPAR. "Ik spreek hier graag af. Zakelijk, maar ook met vrienden." Een buurvrouw loopt langs, vrolijk zwaaiend, een kennis die ze al in geen tijden heeft gezien wordt hartelijk begroet. "Zo meteen even bijpraten oké?" Het is duidelijk, Zefanja voelt zich hier thuis.

Dat is niet altijd zo geweest. Opgegroeid in Ede en op haar twintigste verkast naar Griekenland, moest ze achttien jaar geleden wel weer even wennen aan Nederland. En aan Klarendal. Eenmaal gesetteld is ze hier op haar plek. "Het is een dorp in een stad. Ik hou van het groen hier, de bomen, de stenen die een verhaal vertellen. De verscheidenheid aan mensen. Je hebt de autochtone Klarendallers die gemoedelijk samenleven met nieuwe bewoners. Creatieve ondernemers. Van alles wat."

Voor 'haar' krant duikt ze graag de wijk in. "Ik hou niet zo van saaie ambtelijke berichten. Dus ga ik zelf wel op onderzoek uit." Wijkkrant Klarendal is een publicatie van het bewonersoverleg Klarendal, met een onafhankelijke vrijwillige redactie. Zefanja stuurt deze vrijwilligers aan en is eindverantwoordelijk voor de publicaties. De krant wordt zeven keer per jaar gedrukt en ook online gepubliceerd. "Voor alle nieuwtjes die tussendoor komen beheer ik ook nog de website Klarendal.nl. En dan is er natuurlijk ook nog facebook."

Fotograaf in de wijken

Zefanja hoeft zich niet te vervelen. Als fotografe is ze ook nog actief voor andere wijken. "Afgelopen weekend ben ik bijvoorbeeld voor de cultuurmakelaar Geitenkamp van Kunstbedrijf Arnhem bij het Hoogte80 festival geweest om foto's te maken voor een beeldbank. Het is de bedoeling dat ik ook bij activiteiten in andere wijken waar de cultuurmakelaars werken foto's ga maken en verslag doe. Hartstikke leuk, er gebeuren zoveel mooie dingen in de wijken van Arnhem!"

'Deze wijk heeft mijn hart gestolen'

Hoe leuk het ook in de andere wijken is, Klarendal heeft een streepje voor. "Deze wijk heeft echt mijn hart gestolen. Sinds september 2010 verzorg ik rondleidingen door Klarendal. Ik vertel over de rijke geschiedenis van de wijk, die begint toen tweehonderd jaar geleden de wallen plat gingen en er dure huizen voor de rijke mensen rond de singels werden gebouwd. De arbeiders moesten ook ergens wonen en zo ontstond de eerste volkswijk van Arnhem."

Het is niet alleen de geschiedenis van de wijk die Zefanja aanstipt tijdens haar wandelingen door de wijk. "We nemen ook een kijkje bij ondernemers, ik vertel meer over het ontstaan van het modekwartier. Klarendal heeft eigenlijk alles en dat maakt de wijk ook zo leuk!" Op de vraag waar zij zichzelf over tien jaar ziet antwoordt ze dan ook zonder twijfel: "In Klarendal. Ik hoop dan nog steeds te doen wat ik nu doe, me inzetten voor deze wijk en Arnhem."

Nog meer lezen over wat Zefanja allemaal doet kan op haar eigen website .

