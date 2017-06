Arnhemse ontwerpers: 'Het is een eer om een postzegel te maken'

Arnhem - Ze zijn vorige week meteen naar de plaatselijke Bruna gefietst. "Zo'n velletje is toch anders dan een proefdruk." De Arnhemse ontwerpers Anne Schaufeli (29) en Huub de Lang (37) van studio026 glimmen van trots nu de postzegel die zij mochten ontwerpen in de winkels te koop is.

Het gaat om een speciale postzegel. "Het Rode Kruis bestaat 150 jaar en daarvoor mochten wij een speciale postzegel ontwerpen. Dat is echt een hele eer." Huub legt uit dat PostNL maar een handjevol vormgevers per jaar selecteert om nieuwe zegels te ontwerpen. "Wij wilden al een tijdje een postzegel ontwerpen, dat is toch wel een grafische traditie waar je als ontwerper heel graag aan mee wil doen. Door de presentatie van ons werk, bedacht PostNL dat wij het beste zouden matchen met de zegel die er voor het Rode Kruis bedacht moest worden."

Zijn partner op het werk en in de liefde knikt instemmend. "Dit thema past heel mooi bij ons. We konden hier een eigen draai aan geven." Zoals bij al hun opdrachten is het stel eerst gaan brainstormen. Anne: "Dat doen we zonder computer, gewoon samen aan de tafel. We bedenken dan samen een concept. We zijn niet alleen van de mooie plaatjes. Voor deze postzegel hadden we al snel drie concepten. Toen zijn we apart gaan zitten en echt gaan ontwerpen. Uiteindelijk kruipen we dan weer samen achter de computer. Wat werkt wel en wat werkt niet?" Een creatief proces waar aardig wat uren in zijn gestoken. "Als we iets doen, dan doen we het goed. Soms is het lastig dat we beiden zo perfectionistisch zijn, maar hierdoor leveren we wel kwaliteit."

De Arnhemse ontwerpers ontmoetten elkaar op de kunstacademie. Anne: "We ontdekten al snel dat we goed samen konden werken. We hebben dezelfde smaak." Anne maakte als jong meisje al collages en boekjes. "Toen ik voor mijn 9e verjaardag een grafisch computerprogramma kreeg, wist ik eigenlijk al, dit is wat ik wil!" Bij Huub was het minder duidelijk. "Ik dacht aan iets met boekhouden, was goed met cijfers, maar vond er niks aan. Tekenen met mijn liniaal deed ik al wel heel jong. Ik ben er een beetje ingerold."

Of het nu om een kunstboek, een flyer voor een evenement, een visitekaartje of complete huisstijl gaat, het stel gaat voor een origineel concept, dat zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Zo ook bij de postzegel. Anne pakt het velletje en legt het idee erachter uit. "Het Rode Kruis werkt al 150 jaar met dezelfde grondbeginselen maar is als organisatie altijd actief en in beweging. We laten dit zien door beweging te geven aan de 7 grondbeginselen in typografie in combinatie met het rode kruis in het midden. De zwart wit foto's verwijzen ook naar deze grondbeginselen en verbeelden de warmte en persoonlijkheid tussen hulpverlener en hulpvrager. En dat allemaal in zo'n kleine zegel!"

Een aardige kluif waar de ontwerpers zich in vast hebben gebeten. Huub: "Er waren natuurlijk vaste gegevens waar we niet omheen konden. De kleur rood als eerste en natuurlijk het kruis. We willen ook graag laten zien dat de organisatie in beweging is, maar je mag natuurlijk niet te veel aan zo'n kruis zitten. Waar ligt de grens en hoe krijg je toch in beeld wat je wilt overbrengen?"

De vrije hand

Het eindresultaat is goedgekeurd en Huub en Anne zijn zelf ook tevreden met het eindresultaat. Voor herhaling vatbaar? Huub: "Ja graag, wij kunnen morgen weer met een nieuwe zegel aan de slag. Wat, vandaag nog!" Ook voor andere opdrachten waar zij hun kwaliteiten op los kunnen laten is het ontwerpersduo beschikbaar. "Onze droom is toch wel om nog meer aan opdrachten te kunnen werken waar wij min of meer de vrije hand hebben. Waarbij je alles in kunt zetten. Heerlijk!"

