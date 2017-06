Toen in Arnhem: van Korenbeurs tot Focus filmtheater

Arnhem - Het Focus filmtheater gaat verhuizen. In een nieuw te bouwen pand vlakbij de Eusebiuskerk. Op een historische plek. Voor het oude pand zoekt de gemeente een koper. Wij vragen ons af hoe het zit met de historie van dit pand. En zoeken het voor je uit.

Het gebouw heet de Korenbeurs en is niet altijd gebruikt als filmtheater. De naam zegt het al, de Korenbeurs, werd vroeger gebruikt als pakhuis voor granen. In 1899 werd het met dit doel gebouwd. Het gebouw heeft slechts 15 jaar als korenbeurs dienst gedaan. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was het gedaan met de graanhandel.

Vanaf 1915 werden er veilingen gehouden en werd er boter gekeurd. Ook werden er tentoonstellingen georganiseerd door kunstvereniging Artibus Sacrum. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Korenmarkt ernstig in verval. Rond 1970 vestigde de horeca zich echter in de vervallen en leegstaande pakhuizen en groeide het uit tot een befaamd uitgaanscentrum de Korenmarkt.

Nieuw pand

Filmtheater Focus nam in 1973 haar intrek in het karakteristieke pand. En gaat nu dus na al die jaren verhuizen. Het nieuwe pand is groter en hierdoor kunnen er in vijf in plaats van drie zalen films vertoond worden.

De nieuwe bestemming voor de Korenbeurs is nog niet bekend. De gemeente Arnhem is op zoek naar een nieuwe eigenaar en nodigt initiatiefnemers aan om zich te melden.

Bron: gemeente Arnhem

Dit artikel komt van indebuurt.nl/arnhem. Meer inspirerende verhalen over Arnhem lezen? Ga dan naar de site.