Alvast in Oranjestemming komen met de expositie Helden aan de bal

Arnhem - Het Nederlands elftal speelt deze week twee oefenwedstrijden. Voel jij de Oranjekoorts alweer toenemen? Of kan je wel een zetje gebruiken om in de stemming te komen? In het Nederlands Openluchtmuseum is de leuke tentoonstelling 'Helden aan de Bal, Hoe Nederland oranje kleurt'. Wij namen een kijkje.

Ook als je geen fanatieke voetbalfan bent is de expositie leuk. Al was het alleen maar om je te verbazen over de oranjegekte in ons land. In de expo zie je de hoogtepunten uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis vanaf 1974, toen voor het eerst in Nederland het 'oranje-gevoel' toesloeg dat in de decennia daarna zou uitgroeien tot een ware oranje-koorts. Johan Cruijff, Nederlands beroemdste voetballer aller tijden, krijgt een ereplaats in de tentoonstelling met een speciaal aan hem gewijde zaal.

Hoogtepunt van de expositie en van de Nederlandse voetbalgeschiedenis is natuurlijk het jaar '1988'. Wat was het allemachtig prachtig in 88! De beker die in dat jaar door het Nederlands elftal werd gewonnen, is op de tentoonstelling te zien. Voor kinderen zijn er leuke interactieve spellen.

Als je na het bezoeken van deze oranje-expo nog geen zin hebt in de komende voetbalwedstrijden weten wij het ook niet meer! Je kunt de expositie nog tot en met 30 juni bezoeken. Check de website van het Openluchtmuseum voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen.

Dit artikel komt van indebuurt.nl/arnhem. Meer inspirerende verhalen over Arnhem lezen? Ga dan naar de site.