Arnhemse mysteries opgelost: wie is 'de oude man' op het Eiland?

Arnhem - In 1977 is hij neergestreken op een bankje op het Eiland en hij is nooit meer weggegaan. 'De oude man' in de volksmond, het standbeeld van een oud mannetje dat in de binnenstad te vinden is, hoort bij onze stad. In de zomer dineren mensen om hem heen, in de winter krijgt hij een sjaal om tegen de kou. Wie is deze man?

Daar, op dat bankje achter de Primark, zit de oude man al jaren de stad in de gaten te houden. Zijn gezicht is bij de meeste stadsbewoners bekend maar zijn verhaal blijft voor velen een vraagteken. Wist je bijvoorbeeld dat deze oude man Jan heet?

De officiële naam van het standbeeld is Ouwe Jan, werk van de in september 2014 overleden kunstenaar Wim Kuijl. Brons als materiaal is het handelsmerk van Kuijl en ook dit standbeeld is in brons gegoten. De naam Jan is geen verzinsel. Het beeld is vernoemd naar Jan Lankwarden. Hij was kroegbaas van een geliefd cafe in Rheden genaamd De Stofwolk.

Het begon toen de kunstenaar zijn woonplaats Arnhem inruilde voor Rheden. Op een dag liep hij een lokale kroeg in zijn nieuwe dorp binnen en zag daar Jan Lankwarden achter de tap zitten. Volgens Kuijl straalde hij zoveel rust uit, dat moest hij vastleggen. Hij maakte een klein beeldje van Jan en legde hem dit voor. Toen besloot de kroegbaas mee te werken aan het grote bronzen beeld.

Het beeld was even aanleiding voor een kleine 'fittie' tussen Arnhem en Rheden. In 2008 diende de politieke partij GemeenteBelangen een motie in om het beeld naar Rheden te halen. Arnhem heeft hier geen gehoor aan gegeven, de oude Jan bleef op zijn plek.

Eigen beeld

De gemeente Rheden had overigens al haar eigen beeld van Wim Kuijl, in het dorp de Steeg. Op een bankje zitten de beroemde schrijver Simon Carmiggelt en zijn trouwe partner Tiny Carmiggelt. Dit beeld werd in januari 2012 door koperdieven gestolen en kort daarna in stukken gezaagd teruggevonden. Wim Kuijl verzorgde zelf de restauratie en een jaar later kon het werk worden herplaatst. Verder staat er nog werk van Kuijl in onder andere Maastricht, Harderwijk en Maarssen.

Dit artikel komt van indebuurt.nl/arnhem. Meer inspirerende verhalen over Arnhem lezen? Ga dan naar de site.