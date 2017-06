Dag van de Architectuur Arnhem & Arnhem Architectuur Film Festival 2017

Arnhem - Onder de noemer ‘Brutaal & Vitaal’ toont Dag van de Architectuur Arnhem in 2017 de vitaliteit én het unieke brute karakter van het markante gebouw voor de voormalige postcheque- en girodienst (ING-gebouw) aan de Velperweg in Arnhem.

Tijdens de Dag van de Architectuur (za 17 juni) wordt inwoners van Arnhem en omstreken een laatste kans geboden het gebouw in zijn huidige staat te (her)ontdekken. Aanmelding voor de rondleiding is verplicht en kan via de website www.dagvandearchitectuur-arnhem.nl

In de week voorafgaand aan DvdAA staat een Thema-avond (do 15 juni) in het teken van de oorsprong van het markante gebouw en zijn vitale toekomst. Op deze avond zal BroekBakema (de oorspronkelijke architect) spreken over de visie op het destijds visionaire ontwerp toe. Zij verschaft inzicht in de ontwerpkeuzes en plaatst de visie in zowel het historische als het toekomstperspectief. Bij het architectenbureau Powerhouse Company ligt de nadruk op de toekomst van het gebouw en wordt een visie op het bestaande gebouw gegeven en het ontwerp voor de transformatie tot woongebouw toegelicht. Locatie: theater de Leeuw, Leeuwensteinplein 1 (parkeren a/d Doctor J.C. Hartogslaan) Aanvang: 19:30, Start 20:00 Entreeprijs: €5,-

Arnhem Architectuur Film Festival (AAFF-14,16 & 17 juni) toont, i.s.m. Focus Filmtheater Arnhem, architectuurfilms die uitdagen om de gebouwde omgeving met een hernieuwde blik te bekijken en aanzetten tot het voeren van een architectuurdebat. Met het vertonen van fims en documentaires wordt het thema ‘Brutaal & Vitaal’ vanuit uiteenlopende kanten belicht. Hierbij geeft elke film op geheel eigen wijze een nieuw stukje inzicht binnen het thema. Toeganskaarten en Passepartout zijn via de site van Focus Filmtheater en aan de kassa te koop.