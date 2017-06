Haaien luiden noodklok: 20.000 kilo plastic per minuut

Arnhem - Searious Business en Koninklijke Burgers' Zoo vragen samen met creatieve campagne aandacht voor wereldwijde vervuiling oceanen door plastic afval

Wereldwijd komt er iedere minuut 20.000 kilo plastic in de oceanen terecht. Searious Business en Koninklijke Burgers' Zoo voeren de hele maand juni op creatieve wijze actie in het Arnhemse dierenpark. Op de haaienruit in het tropisch koraalrifaquarium Burgers' Ocean maakt een meterslange doorzichtige sticker op confronterende wijze duidelijk hoe de oceaan er binnen afzienbare tijd uitziet als de plastic soep niet snel een halt wordt toegeroepen. Bezoekers kunnen meteen ter plaatse hun stem laten gelden door middel van een 'selfie totem', waarbij de foto's op Facebook worden gedeeld. Ocean Ambassador van Nederland Willemijn Peeters van Searious Business, voormalig topzwemster Inge de Bruijn en dierentuindirecteur Alex van Hooff hebben donderdag 1 juni om 11.00 uur de campagne voor de grote haaienruit officieel geopend.

Samen de schouders eronder

Dierentuindirecteur Alex van Hooff is enthousiast over de creatieve campagne om hiermee bezoekers te laten zien hoe zij hun zelf een steentje kunnen bijdragen om de kleurrijke dieren- en plantenwereld van de oceanen beter te behouden. Voormalig Nederlands topzwemster Inge de Bruijn erkent als geen ander de waarde van schoon water. Door de krachten op deze originele wijze te bundelen hopen Searious Business en Burgers' Zoo bezoekers aan het Arnhemse dierenpark te stimuleren om hun stem te laten gelden en daarmee direct tot actie over te gaan.

De bal bij de producenten leggen

De actie #Signwithasmile is een initiatief van Searious Business en loopt de hele maand juni. Door een 'smile' te doneren en te delen via Facebook kunnen bezoekers hun stem laten horen aan bedrijven om slimmer om te gaan met plastic. Op 3 juli worden alle 'smiles' verzameld en door Searious Business aangeboden aan VNO-NCW, de werkgeversorganisatie in Nederland. Het uiteindelijke doel is dat bedrijven geen plastic afval meer produceren en dat er daarmee dus ook geen plastic in de oceanen meer terechtkomt.

Searious Business en campagnepartners

Als Ocean Ambassador van Nederland werkt Willemijn Peeters vanuit haar bedrijf Searious Business met name met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan innovatieve bedrijfsoplossingen in de bronaanpak van plasticvervuiling. De concrete maatregelen die Searious Business treft, zijn online te vinden op www.seariousbusiness.com.