Ontwikkellocatie aan Broerenstraat te Arnhem verkocht aan Stadswaarde

ARNHEM - Het woon-/winkelcomplex in de binnenstad van Arnhem, bestaande uit 17 appartementen en 5 commerciële ruimten op de begane grond , is verkocht aan vastgoedontwikkelaar Stadswaarde.

Stadswaarde is een binnenstedelijke vastgoedontwikkelaar die zich richt op ontwikkeling van duurzame en intelligente gebouwen voor wonen, werken en winkelen in de binnensteden van de Randstad, Brabantse Stedenrij en Arnhem/Nijmegen.

"Wij zijn blij met de verwerving van het pand aan de Broerenstraat", aldus directeur Jeroen Messemaeckers. "Het pand ligt op een prachtige locatie in de binnenstad, op één van de plekken waar de Middeleeuwse Sint Jansbeek weer wordt aangelegd, schuin tegenover het Focus Filmtheater dat nu in aanbouw is."

Op korte termijn zal Stadswaarde haar plannen met betrekking tot ontwikkeling van de locatie bekend maken. Stadswaarde heeft LEVS Architecten uit Amsterdam aangetrokken als architect.