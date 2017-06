Gratis app voor zwangeren regio Arnhem

Arnhem - Ben je zwanger en woon je in de regio Arnhem of De Liemers? Dan kun je vanaf 1 juni gebruik maken van de ZwApp.



ZwApp is een medische app met betrouwbare informatie gemaakt voor zwangere vrouwen. Deze app geeft eenduidige, deskundige en persoonlijke informatie of adviezen passend bij het medische profiel en het betreffende moment in de zwangerschap. In de app is informatie te vinden over zowel de zwangerschap, bevalling als de kraamtijd en pasgeboren baby.



Persoonlijk, handig en leuk!

Gedurende de zwangerschap en in de kraamtijd krijgt de zwangere iedere week berichten; gedoseerde informatie die betrekking heeft op de persoonlijke situatie van de zwangere in die week. Via de bibliotheek kan alle informatie op ieder moment worden geraadpleegd. Daarnaast kan de zwangere een persoonlijk dagboekje bijhouden, gewicht en bloeddrukmetingen invoeren en een koppeling met de agenda maken om afspraken bij te houden. Bovendien zijn er leuke functionaliteiten zoals het opnemen van de harttonen van de baby tijdens de controle bij de verloskundige of gynaecoloog.



Meerdere mensen kunnen de app downloaden en de uitgerekende datum invullen, zodat bijvoorbeeld ook partner, grootouders of andere familieleden de zwangerschap kunnen volgen. De app is er puur ter ondersteuning tijdens de zwangerschap tot tien dagen na de bevalling en heeft geen commercieel doel.



Vanaf 1 juni 2017 is de ZwApp te downloaden in de App store (iOS) en via de Google Play Store (Android). Kies vervolgens voor de juiste regio 'VSV Kracht Arnhem'.



VSV Kracht geboortezorg regio Arnhem

De ZwApp is ontwikkeld door Verloskundig samenwerkingsverband VSV de Slinge. Voor zwangeren in de regio Arnhem en De Liemers is de inhoud aangepast door het Verloskundige Samenwerkingsverband van de regio Arnhem, VSV Kracht. Hierin werken verloskundigenpraktijken, gynaecologen, Rijnstate en kraamzorgbureaus in Arnhem en omgeving samen (www.vsvarnhem.nl).