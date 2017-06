Erfgoedproject met impact? Nomineer voor de Gouden Gelderse Roos

Arnhem - Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten stelt Erfgoed Gelderland vanaf 2017 een tweejaarlijkse erfgoedprijs in: de Gouden Gelderse Roos. Op 1 juni is de nominatie gestart.

Het doel van de prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland. Erfgoed Gelderland wil zo samenwerkingsprojecten en creativiteit stimuleren. De Gelderse Gouden Roos betrekt een groot publiek bij het erfgoedveld en zet de vele vrijwilligers in het zonnetje.

De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact!In aanmerking voor nominatie komen projecten en activiteiten met een innovatief karakter. Dat kan op gebied van digitalisering zijn, maar ook door creatief omgaan met erfgoed. De projecten hebben betrekking op het Gelderse erfgoed en verhaal en worden door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij gerealiseerd. Verder zijn samenwerking en realisatie door vrijwilligers belangrijke criteria.