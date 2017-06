Beklim de Belvedere

Arnhem - Elke zondag in de zomermaanden, tussen 14.00 en 16:00 uur, kan jong en oud de 'Belvedère' in Park Sonsbeek beklimmen. Van deze uitkijktoren kijk je uit over het park en diverse Arnhemse herkenningspunten.



Van 4 juni t/m 10 september 2017, Open Monumentendag, kan elke zondagmiddag de uitkijktoren in Park Sonsbeek worden beklommen. Voor €1,- kan iedereen de 140 treden van de wenteltrap trotseren. Bovenop de Belvedère informeert een gids de bezoekers over de geschiedenis en al het moois dat te zien is in de omgeving. Vanaf de toren heb je zicht op Arnhemse iconen als de Eusebiuskerk en John Frostbrug en bij helder weer zelfs tot in Brabant en Duitsland.



Praktische informatie

Zondags tussen 14.00-16.00 uur van 4 juni t/m 10 september 2017. Toegang € 1,-. Vooraf aanmelden is niet nodig.



Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.molenplaatssonsbeek.nl