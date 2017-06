ontdek de getalenteerde designers van ipkw in de pop up expo tijdens het fdfa

Arnhem - Tijdens het Fashion and Design Festival Arnhem (FDFA) komen de getalenteerde designers

van Industriepark Kleefse Waard (IPKW) naar je toe! In de 'Designed @ IPKW' pop-up expo,

gevestigd in de Winkelpassage Hemelrijk te Arnhem, presenteren de ontwerpers hun collectie,

verhaal en verkopen ze tijdens de Arnhemse Stockdagen hun stock.

De gehele maand juni is het werk van de op IPKW gevestigde designers te bekijken in de 'Designed

@ IPKW' pop-up expo in de Winkelpassage Hemelrijk. Gedurende winkeltijden is er etalage-expositie

en op zaterdagen is de expositieruimte ook te betreden zodat je de producten van dichtbij kunt

ervaren. Daarnaast wordt er tijdens de koopavonden op donderdag 15, 22 en 29 juni, een informeel

programma georganiseerd waarbij de verbinding wordt gezocht met studenten en het belang van de

cross-overs tussen de creatieve industrie en de maakindustrie wordt toegelicht. Tijdens de Arnhemse

Stockdagen, van 22 t/m 25 juni, verkopen de designers hun stock.

Synergie tussen design & technology

IPKW huisvest innovatieve en duurzame bedrijven en werkt actief aan het verbinden van de creatieve

industrie en de maakindustrie. Op IPKW herbergt Gebouw HE diverse ontwerpstudio's die werkplaats

en faciliteiten delen. Hier zijn jonge, getalenteerde Arnhemse ontwerpers werkzaam op het gebied van

productontwerp, architectuur en interieur. Door innovatieve samenwerkingen en kennisuitwisseling

met industriële partijen, is IPKW dé levendige en creatieve hotspot van de regio.

Pop-up stores in Hemelrijk tijdens FDFA

Winkelpassage Hemelrijk, gelegen tussen de Bakkerstraat en de Weverstraat in Arnhem, staat

gedurende de FDFA bol van de creativiteit. Naast de pop-ups expo 'Designed @ IPKW' zijn hier

tevens pop-ups van Spijkers & Spijkers, Design from Düsseldorf, SCHUIT en Studio RYN. Tevens is

er een nieuw initiatief van MAISON the FAUX en Museum Arnhem genaamd 'Window shopper' te

vinden in Hemelrijk

Ontwerpers, Designed @ IPKW:

? Klaas Kuiken – Product design

? KRAFT architecten – Architectuur

? Atelier Rick Tegelaar – Product design

? Tijn van Orsouw – Product design

? Studio Joris de Groot – Product design

? Studio Erik Stehmann – Product design

? Studio Robbin Baas – Product design

? Apetrots – Product design

? Venture Welding – Product design

? Dana Dijkgraaf Graphic Design – Grafisch design

? Charley Reijnders – Product design

Kijk voor meer informatie op fdfarnhem.nl, arnhemsestockdagen.nl en ipkw.nl.