Yogapoint Arnhem viert eenjarig bestaan

Yogapoint Arnhem bestaat vandaag precies één jaar. De yogastudio in het centrum van Arnhem opende de deuren op 1 juni 2016 met drie docenten. Inmiddels verzorgen zes docenten achtien lessen per week in de yogastijlen Anusara, Easy Flow, Hatha, Power, Restorative, Vinyasa en Yin Blackroll. In april van dit jaar vond de eerste buitenlandse yogareis, naar Mallorca, plaats.

Vanaf september 2017 biedt Yogapoint Arnhem een eerste eigen opleiding tot yogadocent aan. In acht weekeinden leiden Doris Lilienweiss, initiatiefnemer en docente van Yogapoint Arnhem, en internationale gastdocenten op tot 200 uur RYT erkend Vinyasa Yoga leraar. Lilienweiss volgde zelf diverse yoga-opleidingen, onder andere in Berlijn waar zij zeventien jaar woonde.

Op 10 juni houdt Yogapoint Arnhem een feest voor de vaste klantenkring. De studio, gevestigd aan de Looierstraat 54, is ook in de zomervakantie grotendeels geopend. Er is iedere dag keuze uit meerdere lessen. Een abonnement voor 4 weken (1 les per week) is al voor € 19,90 te boeken. Kijk voor meer informatie op www.yogapoint.nl - yoga voor iedereen!