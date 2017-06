Studenten kamperen vijf dagen als monnik in Schaarsbergen

ARNHEM / SCHAARSBERGEN – Arnhem Student Point (ASP) organiseert in Schaarsbergen van 12 tot 16 juli een kloosterkamp voor studenten uit Nederland. Deelnemers leven volgens het ritme van een benedictijnse monnik. Een uitdaging en tegelijk een experiment: het goede leven van een klooster, slapend in tenten op de brink in Schaarsbergen. Op zoek naar het klooster in jezelf, naar de betekenis van (je) leven.

Vijf dagen een eenvoudige omgeving, geen telefoon, geen tv en geen alcohol: een simpel leven om te ervaren wat ritme voor invloed heeft op je dagelijks bestaan. Het thema is dit jaar: beteken je leven. Een boeddhistisch geestelijk verzorger, een legerpredikant en een predikant die woont op de Wallen in Amsterdam zullen als gasten een viering verzorgen tijdens het kloosterkamp.

Op woensdag komen de studenten aan en zetten hun tent op terwijl ze elkaar ontmoeten op zoek naar betekenis.

De deelnemende studenten houden om 6.30 uur lauden, mediteren, volgen workshops biografisch schrijven en meditatie, eten in stilte een warm middagmaal, hakken hout voor de pastorie, schilderen doen zelfstudie. Er is afwisseling van lichamelijk werk , sporten of wandelen en geestelijke verdieping. Om vijf uur is het tijd voor de vespers , gevolgd door een eenvoudige broodmaaltijd in stilte, een wandeling en een goed gesprek, de completen en dan vanaf tien uur stilte tot aan het ontbijt.

Het klooster op de brink bij de kerk in Schaarsbergen wordt voor korte tijd een eigen gemeenschap. Vijf dagen leven in een groep met de kloosteruren. Na het kloosterkamp stappen de deelnemers de wereld weer in met een bijzondere ervaring in hun bagage: een nieuw fundament en een stevige basis.

Meer info: info@arnhemstudentpoint.nl of www.kloosterkamp.nu | Didi de Mildt, studentenpastor 06 3379 0503