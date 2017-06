Avant-Garde Design | De eerste week van het Fashion en Design Festival in Arnhem

De kick-off week Avant-Garde Design van het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) staat volledig in het teken van high & undiscovered fashion. In deze week presenteren de modeontwerpers van morgen hun klapstukken en kijken we terug naar de geschiedenis van trendwatching en curation met de overzichtstentoonstelling van RAVAGE.

Graduation Shows - ArtEZ

Op donderdag 1 juni gaat het FDFA van start met de befaamde ArtEZ modeshow in de nieuwe concertzaal van Musis. 19 eindexamenstudenten van ArtEZ Fashion Design BA presenteren hun collecties tijdens de afstudeershows op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. Naast de afstudeercollecties worden ook ‘Collectie Arnhem’ van de derdejaars studenten en de ontwerp projecten van studenten uit het eerste en tweede jaar getoond. Ontdek het talent van morgen tijdens één van de ArtEZ shows. Voor wie niet aanwezig kan zijn op donderdag 1 en vrijdag 2 juni, aan het einde van FDFA zijn de collecties van de eindexamenstudenten te zien tijdens de ArtEZ Finals expositie.

Spelenderwijs | Mode, Kunst, Design - Museum Arnhem

Vanaf zaterdag 27 mei is ook de nieuwe fashion expositie van RAVAGE in Museum Arnhem te zien. RAVAGE is een kunstenaarsduo opgeleid aan de modeafdeling van ArtEZ in Arnhem. RAVAGE wordt gevormd door Clemens Rameckers (1949) en Arnold van Geuns (1949). Na hun afstuderen opende zij de eerste Nederlandse Modegalerie in Arnhem en al snel maakten ze furore in Parijs. Ze werden een bekend fenomeen in de internationale mode, design en kunst scene. RAVAGE ontwikkelde 30 jaar trendboeken op het gebied van mannenmode voor het forecasting bureau Trend Union, dat Lidewij Edelkoort samen met RAVAGE heeft opgericht. Rameckers en van Geuns zijn dan ook verre voorlopers van de trendbewuste maatschappij van vandaag de dag.

Salon des Refusés - FDFA Opening + ArtEZ Graduation Party

Voor alle creatives, ArtEZ alumni en FDFA deelnemers is er de fameuze opening party van FDFA, ook bekend als dé fashionparty van Arnhem op vrijdag 2 juni. Een feestelijke start van de vierde editie van FDFA.

Studio RYN

De eerste week van FDFA is de week van Avant-Garde mode. Studio RYN is het initiatief van ROC Rijn IJssel en Sjaak Hullekes om kleinschalige modeproductie lokaal te ondersteunen en mbo studenten gerichter op te leiden. Studio RYN toont met een kleine expositie items die zijn vervaardigd voor verschillende Nederlandse ontwerpers in het afgelopen jaar. De expositie is te zien in het RYN Atelier, waar studenten onder begeleiding van van Sjaak Hullekes aan het werk zijn.

Stijl ontleed - SCHUIT

Vanaf donderdag 1 juni t/m zaterdag 1 juli strijkt SCHUIT neer in Arnhem. SCHUIT maakt tentoonstellingen met multidisciplinair werk van jonge modeontwerpers. Tijdens FDFA presenteert SCHUIT 8 jonge opkomende mode ontwerpers. Barabara Langendijk, Johannes Offerhaus, Joanne Vosloo, Max Zara Sterck, Karin Vlug, Lisa Konno en het label MARTAN van Diek Pothoven en Luuk Kuijf. Op basis van vragen die leden van de kunststroming ‘de stijl' bezig hielden ontleden zij ‘de stijl’ en komen zij tot nieuwe ontwerpen. ‘Stijl Ontleed’ is vanaf donderdag t/m zondag de hele maand juni te zien in Arnhem tijdens FDFA.

WINDOWSHOPPER - MAISON the FAUX + Museum Arnhem

Vanaf 30 november dit jaar start het modelabel MAISON the FAUX een nieuw project in de binnenstad van Arnhem in samenwerking met Museum Arnhem. Vanaf vrijdag 2 juni is er tijdens FDFA al een voorproefje te zien op WINDOWSHOPPER. WINDOWSHOPPER zal plaatsvinden in verlaten winkeletalages en toont werk van verschillende ontwerpers, gecureerd en uitgevoerd door MAISON the FAUX.

Programma Avant-Garde Design

ArtEZ Graduation Shows (donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni, MUSIS)

Salon des Refusés, FDFA openingsfeest (vrijdag 2 juni)

Ravage - Spelenderwijs | mode, kunst, design (zaterdag 27 mei t/m zaterdag 15 oktober, Museum Arnhem)

Stijl Ontleed - SCHUIT (donderdag 1 juni t/m zaterdag 2 juli)

WINDOWSHOPPER (kick-off: vrijdag 2 juni tijdens FDFA, start expositie: donderdag 30 november 2017)

Made to Learn - Studio RYN (donderdag 1 juni t/m zaterdag 2 juli)

Overige programma van de FDFA maand in een notendop

Nacht van de Mode (zaterdag 10 juni)

Open Studio Route (zondag 11 juni)

Centre of Expertise, Future Makers ArtEZ met het Awareness Fashion Café (zondag 4 juni)

LikeJagers Ontwerp Platform Arnhem (donderdag 15 juni)

Arnhemse Stockdagen (donderdag 22 juni t/m zondag 25 juni)

ArtEZ Finals expositie (art & design) (woensdag 28 juni t/m zondag 2 juli)

Let’s PLAY, eindfeest FDFA, ArtEZ en Rijn IJssel Creatieve Industrie (zaterdag 1 juli)

Voor up-to-date informatie over het programma zie de website FDFA (www.fdfarnhem.nl), tickets verkrijgbaar via fdfa.wetickets.shop.