Harloopfeest voor Bio Vakantieoord

Het Bio Vakantieoord organiseert op 10 juni 2017 de tweede editie van de Biothlon

De Biothlon is een jaarlijks hardloopfeest voor het Bio Vakantieoord.

Een sponsorloop, natuurlijk voor iedereen, met of zonder beperking.

Lekker door de bossen rennen, rollen of wandelen.

Deelnemers aan de Biothlon lopen 3, 5 of 15 kilometer met vrienden, vriendinnen, collega’s of met het hele gezin.

De opbrengsten komen geheel ten goede van het Bio Vakantieoord, een uniek vakantieoord waar gezinnen met een complex gehandicapt kind ook van een vakantie kunnen genieten.

Al meer dan 300 volwassenen en kinderen schreven zich al in en ondersteunen hiermee het Bio Vakantieoord op een fantastisch leuke en gezonde manier. Onder deze deelnemers zijn veel medewerkers van Vue Cinema’s en Pathè. Ook van kleine bedrijven als Breedband Arnhem en Van Dorp lopen medewerkers mee. En natuurlijk gezinnen en individuele lopers doen mee.

Bio Vakantieoord

Op vakantie gaan, is onbezorgd plezier maken. Spelen, samenzijn, ontspannen en weer even helemaal opladen. Voor gezinnen met een complex gehandicapt kind is zo’n vakantie niet vanzelfsprekend. Niet alleen omdat de nodige aanpassingen in de meeste vakantiewoningen ontbreken, graag willen deze gezinnen even niet opvallen. Het Bio Vakantieoord geeft gezinnen de kans om een betaalbare vakantie te vieren in ruime aangepaste vakantiebungalows met vele volledig aangepaste voorzieningen en faciliteiten. Er is voor het hele gezin iets te doen en het is net alsof de handicap even niet in de weg zit.

Met onder andere deze sponsorloop blijft het park ook financieel toegankelijk. Want ondanks de enorme kosten van alle aanpassingen, betalen de gezinnen slechts 30% van de eigenlijk prijs. Gezinnen die in het dagelijks leven veel extra zorgkosten moeten opbrengen.

Deelnemen kan als particulier en als bedrijf!

Daarnaast kan iedere deelnemer zich laten sponsoren door vrienden en familie.



De Biothlon ontvangt ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, de Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. Partners van de Biothlon zijn: Vue Cinema’s, Vastwas, Pathé, Hunt, PRO SPORT, Breedband Arnhem, Gelders Landschap.

Particulieren schrijven zich in via www.biothlon.nl

Bedrijven kunnen contact opnemen via biothlon@stichtingbio.nl

Deelnemers kunnen een gratis sponsorpagina aanmaken via www.biothlon.kentaa.com