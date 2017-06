Deelname studenten HAN aan Shell Eco-Marathon

De studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben afgelopen weekend met hun energiezuinige voertuig meegedaan aan Shell Eco-marathon in Londen, één van 's werelds meest uitdagende en grootste studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid.

ARNHEM - Team HAN Hydromotive heeft de technische inspectie van Shell Eco-marathon succesvol doorlopen, wat al een prestatie opzich is. Een podiumplek zat er helaas niet in. Erik Speets, teamcaptain van HAN Hydromotive: "Helaas hebben we pech gehad. Door problemen met onze motoren en controllers hebben we geen resultaat neer kunnen zetten. Toch zijn we trots op de geweldige samenwerking binnen ons team en met onze partners. We hebben zo veel geleerd over technologie en waterstof en die kennis weer over kunnen brengen op anderen. Vol frisse moed starten we aan de 2018 editie van Shell Eco-marathon en hopen we wederom impact te hebben op de toekomst van de mobiliteitsbranche en waterstof verder te promoten als energiebron.''

Ruim 170 teams – waarvan veertien uit Nederland – gingen de afgelopen dagen met hun zelfontwikkelde superzuinige voertuigen de uitdaging aan zo efficiënt mogelijk te rijden tijdens de 32e editie van Shell Eco-marathon. Nederland was sterk vertegenwoordigd, alleen Frankrijk en Duitsland stuurden een grotere afvaardiging richting Londen.