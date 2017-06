Partou Brabantweg wandelt 'Peuter Tweedaagse'

ARNHEM - Partou organiseerde speciaal voor peuters de 'Peuter tweedaagse'. Op 22 en 23 mei maakten de peuters een wandeltocht van ongeveer 1,5 kilometer.

De peuters hebben een bedrag van 220 euro opgehaald voor Stichting Energy 4 All. "Gelukkig hebben onze peuters daar energie voor. Dit is helaas niet zo voor kinderen die met een stofwisselingsziekte geboren worden en daardoor deze energie niet hebben. De Stichting Energy 4 All zet zich voor deze kinderen in." De Stichting heeft de cheque in ontvangst genomen.