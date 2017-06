Ruim 500 basisschoolkinderen op Techniek Toernooi

Ruim 500 basisschoolleerlingen uit Nederland en België staan in de grote finale van het Techniek Toernooi op donderdag 1 juni in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

ARNHEM - De leerlingen gaan de strijd aan met hun zelf ontworpen technische oplossing waar ze op school of op de BSO weken aan hebben gewerkt. Een jury bestaande uit hoogleraren van Nederlandse universiteiten, beoordeelt de prestaties van de teams. Klokhuispresentator Bart Meijer presenteert het programma en verzorgt de prijsuitreiking.

Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs in Nederland en België. Dit programma van Stichting Techniekpromotie stimuleert basisscholen te starten met techniek in de klas door het vrij ter beschikking stellen van lesmateriaal met technische opdrachten. Scholen grijpen dit programma aan om wetenschap & technologie structureel in het lesprogramma op te nemen.

In totaal gingen er dit schooljaar zo'n 12.000 leerlingen in de klas met het lesmateriaal van het Techniek Toernooi aan de slag. In teams van vier werkten de kinderen aan een van de technische opdrachten. De beste teams van de deelnemende klassen uit Nederland en België gingen met hun technische oplossing naar de regiofinales. De beste teams uit de regio's nemen het donderdag aanstaande tegen elkaar op in de grote finale in Arnhem.

Openluchtmuseum

Naast de wedstrijden is er de hele dag door van alles te beleven in het Openluchtmuseum. Op de techniekmarkt kunnen de leerlingen onderzoekend ontdekken. Kunstenaarscollectief Waterlanders uit Wageningen heeft een speurtocht 'op zoek naar energie' uitgezet en maakt met de kinderen een 'helse machine'.

Vooruitgang

De acht opdrachten van dit schooljaar hebben te maken met 'vooruitgang' en zijn allemaal te zien op de finaledag. Enkele voorbeelden: De kleuters bouwen zo hoog mogelijke windmolens van satéstokjes en piepschuim. Kinderen uit groep 3 en 4 ontwerpen racewagens die worden aangedreven met elastiek. Leerlingen uit groep 5 en 6 maken een grijparm die via luchtdruk wordt bediend en waarmee je een zo zwaar mogelijk gewicht omhoog tilt. Leerlingen uit groep 7 en 8 bouwen o.a. een elektrische auto.

De ochtendwedstrijden (voor basisschoolgroep 1 tot en met 4) vinden plaats van 10.45-12.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. De middagwedstrijden (voor basisschoolgroep 5 tot en met 8) vinden plaats van 14.00-15.15 uur met aansluitend de prijsuitreiking.

Cultuurhistorische context

Het Techniek Toernooi wordt dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd en is door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging in het leven geroepen om wetenschap en techniek in het onderwijs in te bedden. Bij het wedstrijdgedeelte draait het om de uitdagingen, maar belangrijker is het proces van het ontdekken dat al op school van start gaat en het plezier dat de kinderen daaraan beleven. Via de lessenserie van het Techniek Toernooi leren leerlingen niet alleen over natuurkundige principes, maar worden ze ook gestimuleerd in taal, rekenen, motorische- en sociale vaardigheden. De samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum plaatst de opdrachten in een cultuurhistorische context. De lesopdrachten zijn namelijk verbonden met de historische presentaties, -ambachten en -gebouwen in het Openluchtmuseum. Kinderen ervaren zo in de praktijk hoe techniek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, verweven is in het dagelijkse leven en hoe technische innovaties de maatschappij verder hebben gebracht.

Scholen die het komend jaar aan het programma willen deelnemen, kunnen terecht bij Stichting Techniekpromotie. Het thema voor volgend jaar is 'water'.