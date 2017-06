Eerste oogst voor Voedselbank Arnhem

Op woensdag 24 mei oogstten de vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg in Arnhem-Zuid de eerste groenten voor Voedselbank Arnhem. In totaal waren dit drie kratten ijsbergsla en zeventien kratten met ruim honderd stuks paksoi. De komende maanden zal de Stadslandbouw wekelijks een twintigtal kratten verse biologische groenten leveren.

ARNHEM - De meeste producten die de Voedselbank ontvangt zijn in droge vorm of in blik; het is voor hen moeilijk om aan verse producten te komen. De Voedselbank is dan ook erg blij met de leveringen, die bijdragen aan vers en gezond voedsel voor mensen die in armoede leven.



Vorig jaar leverde Stadslandbouw Mooieweg 550 kratten verse groenten. Dit jaar wordt een nog grotere oogst verwacht. Vrijwilligers die willen helpen met tuinieren of oogsten zijn welkom. Meer informatie op: www.facebook.com/StadslandbouwMooieweg