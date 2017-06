McDonald's opent zes McCafé's in regio Arnhem

McDonald's opent in haar restaurants in de regio Arnhem de komende weken maar liefst zes nieuwe McCafé's. Vandaag start deze uitbreiding met de opening van McCafé in het restaurant naast het GelreDome. Daarna volgen de restaurants Arnhem Pleijroute, Arnhem Kronenburg, Arnhem Centraal Station, Arnhem Rijnstraat en op 30 juni het McDonald's restaurant in Duiven.

ARNHEM - Met deze zes nieuwe McCafé's staat de teller van dit nieuwe serviceconcept al op 17 in Nederland. Positieve reacties van gasten en goede resultaten van McCafé staan aan de basis van de verdere uitrol in Nederland. In de McCafé's kunnen gasten bij een speciale counter kiezen uit allerlei koffievariaties, thee en vers afgebakken lekkernijen als cookies of croissants. Met de versnelde uitrol naar 17 McCafé's blijft het bedrijf aantoonbaar investeren in kwaliteit en beleving voor haar gasten.

De McCafé's zijn, samen met de uitrol van Table Service (op dit moment al in bijna 100 restaurants), het bewijs van de vernieuwingen die McDonald's doorvoert. Hierbij staat het inspelen op persoonlijke wensen van gasten, het bieden van extra service en de verse bereiding van producten centraal. Gasten waarderen het aanbod van McCafé, zo blijkt uit reacties. Samen met de goede resultaten van McCafé is dit een uitstekende basis voor de verdere versnelde uitrol van dit concept op geschikte locaties bij McDonald's in Nederland.

Ben Dekker, Franchisenemer van de zes restaurants waar McCafé in Arnhem en Duiven nu komt, is blij met de komst van dit concept in zijn restaurants.

"Met de uitrol komende maand van McCafé bij alle restaurants in Arnhem kunnen gasten uit de regio altijd van de koffievariaties en lekkers erbij genieten. Of je nu met de trein reist of onderweg bent in de regio Arnhem. De positieve ervaringen van andere restaurants maken ons team enthousiast om gasten in de regio Arnhem de lekkerste koffievariaties en lekkernijen te serveren."