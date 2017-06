Pilates Studio Pitonyasa in de prijzen

Arnhem - Op zondag 21 mei vond in Studio's Aalsmeer de feestelijke prijsuitreiking plaats van de Dutch Fitness Awards. Fitness-scholen en personal trainers door heel Nederland deden hieraan mee. Pilates Studio Pitonyasa won in de categorie Personal Trainer de Golden Award voor de gemeente Arnhem.

De Dutch Fitness Awards is een jaarlijks terugkerend evenement voor fitness-scholen en personal trainers. Deelnemers proberen zoveel mogelijk stemmen te krijgen met een zo hoog mogelijk waardering. Per gemeente stelt een vakjury de winnaars vast. Fitness-scholen en personal trainers met de hoogste scores gaan vervolgens door naar de provinciale en landelijke verkiezingen. In Arnhem won Pilates Studio Pitonyasa de eerste plaats als Personal Trainer.

De stemmingsronde vond plaats van 13 maart tot en met 19 april. Stemmers geven waarderingscijfers voor prijs-kwaliteitverhouding, resultaatgerichtheid, veiligheid, communicatie en enthousiasme. Na de stemperiode zijn er in iedere gemeente per categorie twee winnaars: één met de meeste stemmen en één met het hoogste waarderingscijfer. In de categorie Personal Trainer was Pilates Studio Pitonyasa tweemaal winnaar en kreeg de Golden Award voor zowel het aantal stemmen als de waardering.

Eigenaresse Sandra Pagano van Pilates Studio Pitonyasa is heel blij met deze prijs. Het bevestigt de waardering van haar klanten voor de persoonlijke lessen en zet bovendien Pilates beter op de kaart.