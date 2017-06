drie teams van bushi naar nk in nijmegen

Drie teams van Bushi Arnhem gaan naar het Nationale Kampioenschap op zaterdag 17 juni in Nijmegen.

Bushi Arnhem heeft zich afgelopen zaterdag 20 mei in Ede gekwalificeerd voor het NK-teams met twee meisjesteams en een jongensteam.

ARNHEM - Deze drie teams van Bushi Arnhem krijgen de gelegenheid om zich te meten met de beste judoteams op nationaal niveau op zaterdag 17 juni in Nijmegen. De winnende teams 'meisjes onder 12 jaar' en' meisjes onder 15 jaar' en 'jongens onder 15 jaar' plaatsten zich voor het NK-teams.

Bushi Arnhem had zeven teams ingeschreven voor het DK-teams in Ede: een team bij de mini's (onder 8 jaar), twee welpenteams (-10 jaar), twee jongensteams (-12 en -15 jaar) en twee meisjesteams (-12 en -15 jaar). Het jongensteam -15 mocht de strijd om de titel uitvechten in een pool van drie clubs. De jongens van Bushi waren overtuigend het sterkst.

Het meisjesteam -15 moest aantreden tegen Topjudo Nijmegen. In drie onderlinge wedstrijden waren de meiden van het Bushiteam de sterkste. Het meisjesteam -12 van Bushi Arnhem plaatste zich automatisch voor het NK-teams, omdat andere judoclubs niet in staat waren om in deze klasse een team te formeren.