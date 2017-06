Rijden op stroom van remmende bussen

ARNHEM - Bij winkelcentrum Schuytgraaf in Arnhem openden Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Arnhems wethouder Geert Ritsema een laadpunt voor elektrische auto's, dat is geïntegreerd in de mast van een trolleybovenleiding. Dit is een Europese primeur. De stroom krijgt het laadpunt mede van remmende trolleybussen die energie terugleveren. Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer van deze laadpunten komen.

Het klinkt simpel. Verwerk een laadpunt in een mast van een trolleybovenleiding. Die mast staat er toch al én is bovendien verbonden aan een stroomnet. In het Arnhemse trolleynet staan zo'n vierduizend masten voor de bovenleiding, vaak op plekken vlakbij parkeerplaatsen. En in totaal rijden er 40 trolleybussen. De potentie is dus enorm. De gemeente juicht toe dat de trolleyinfrastructuur zo breed mogelijk gebruikt wordt. Zo worden de masten ook al gebruikt voor bewegwijzering en straatverlichting.

"De schoonste vorm van energie, is de energie die je bespaart", aldus Geert Ritsema. "Door deze remenergie te gebruiken, besparen we energie. De regio Arnhem-Nijmegen heeft al het schoonste openbaar vervoer van Nederland. Met deze unieke laadpaal gooien we daar nog een flinke schep bovenop." Jan Jacob van Dijk: "Bovendien een innovatieve laadpaal die, als onderdeel van een bestaand fijnmazig netwerk, gebruik maakt van hergebruikte accu". Een mooi voorbeeld van slimme duurzaamheid, dat bijdraagt aan energieneutrale mobiliteit."

De laadpunten zullen in eerste instantie gebruikt worden door taxi's van Breng Flex. Dat is een vervoerservice op bestelling, die rijdt van halte naar halte in de regio Arnhem-Nijmegen. Een deel van de taxi's rijdt volledig elektrisch. Zij kunnen bij dit laadpunt 'bijtanken' tussen de ritten door.



Remenergie in hergebruikte accu's

In het project E-bus 2020-Smart Trolley Grid wordt onderzocht hoe bestaande trolleybovenleidingen ingezet kunnen worden voor het opladen van elektrische auto's. Zo wil de gemeente het gebruik van emissieloze elektrische auto's stimuleren. Afremmende bussen leveren stroom terug aan de bovenleiding, die wordt opgeslagen in (hergebruikte) accu's in de openbare ruimte. Vanuit deze accu's kunnen elektrische voertuigen, openbare verlichting en andere toepassingen weer voorzien worden van groene elektrische energie.



Internationale interesse

De proef wordt op de voet gevolgd door steden in binnen- en buitenland, die ook een net van bovenleidingen voor trolleys of trams beheren. Alleen al in Europa zijn er meer dan 300 steden met zo'n netwerk. Er is concrete interesse voor het terugleveren van remenergie van bussen en trams bij diverse steden in de deelstaat NordRhein-Westfalen (Duitsland), en bij de Zwitserse steden Luzern en Zürich.