symposium over duurzaamheid in de paardensector

Duurzaamheid vertalen naar de praktijk is het thema van het symposium 'Iedereen verdient een groene toekomst!', dat op donderdag 29 juni plaatsvindt tijdens Outdoor Gelderland in Arnhem.

ARNHEM - Onder het motto 'Iedereen verdient een groene toekomst' hoopt Outdoor Gelderland in samenwerking met haar duurzaamheidspartners (toekomstige) ondernemers praktische handvaten te bieden voor duurzaam en biobased ondernemen.

Het symposium geniet van een programma vol inspirerende sprekers. Nederlandse bekendste weervrouw Helga van Leur gaat in op de noodzakelijkheid van duurzaamheid. E-kite ondernemer Max ter Horst brengt een nieuwe dimensie aan duurzame energieoplossingen en vertelt over deze energietransitie. Carmen Portocarero van Avantium biedt een kijkje in de internationale omgeving van de groene chemie. Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, zal samen met een onderwijzer van de Aeres Hogeschool en een jonge ondernemer deel uitmaken van het discussiepanel dat gericht zal zijn op de duurzame start-up. Dit allemaal onder begeleiding van de inspirerende Jan Douwe Kroeske als dagvoorzitter.

Naast deze doorgewinterde sprekers zal de finale van de Pitch en Win plaatsvinden. Drie studenten krijgen de mogelijkheid hun idee te presenteren onder toeziend oog van een deskundige jury. Deze drie studenten zijn voorafgaand geselecteerd door Aeres Hogeschool en begeleid door een expert pitch trainer van White Rabbit. De winnaar van de Pitch en Win ontvangt een jaar lang begeleiding van Deloitte en BKC om zijn of haar duurzame onderneming te realiseren.

Het symposium trapt af op locatie bij het sportieve Congrescentrum Papendal. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje genieten van de topsport in de hoofdpiste van Outdoor Gelderland tijdens de netwerkborrel in de Champagnebar.

Met een uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor de toekomst heeft Outdoor Gelderland de ambitie om biobased ondernemen en duurzaamheidsthema's een deel uit te laten maken van het dagelijks leven. Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Aeres Hogeschool, Vereniging Eigen Paard, BKC, Deloitte, Stichting Kiemt, Avantium, Centre for biobased economy en Groen Kennisnet.

Aanmelden voor het symposium is mogelijk via www.outdoorgelderland.nl/duurzaamheid of mail uw gegevens naar kirsten@eqi.nl.