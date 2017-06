Hajo Visscher wint de Hotze de Roosprijs 2017. Op de zonovergoten Zaanse Kinderboekenmarkt op zondag 21 mei reikte Ruud Vreeman, de burgemeester van Zaanstad, de prijs uit aan Hajo Visscher, de auteur van het boek 'Verdronken geheimen'.

ARNHEM - Leerlingen uit de groepen 6 en 7 van zestien Zaanse basisscholen lazen en beoordeelden de afgelopen maanden dertien boeken van debuterende kinderboekenschrijvers. Op de Zaanse Schans werd op zondag 21 mei 2017 onthuld dat Hajo Visscher met de Hotze de Roosprijs 2017 (een geldbedrag van 4500 euro) naar huis gaat.

De dochter van Hajo heeft een grote rol gespeeld bij zijn keuze om kinderverhalen te gaan schrijven. Iedere avond voor het slapengaan mocht zij drie woorden noemen – het maakte niet uit hoe gek of ongewoon – waarover Hajo dan een verhaal vertelde.

Geboren

Hajo werd in 1961 geboren te Meppel, maar groeide op in Friesland. In Drachten studeerde hij af als onderwijzer, in Groningen later als orthopedagoog. En nu woont hij alweer vele jaren in Arnhem.