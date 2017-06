Wilde oehoe's geboren in Burgers' Zoo

ARNHEM - Opnieuw heeft een wild oehoepaar twee jongen uitgebroed in Koninklijke Burgers' Zoo. Dinsdag 23 mei in alle vroegte heeft oehoe-expert Gejo Wassink de twee uilskuikens gewogen en geringd en direct weer teruggeplaatst. Het bleek net als in 2016 om een mannetje en een vrouwtje te gaan.

Het vrouwtje is naar schatting 44 dagen oud en wat zwaarder dan het mannetje. Dat is normaal bij oehoes, omdat het vrouwtje het nest moet bewaken en het mannetje tijdens de broedperiode het jagen op zich neemt. Het mannetje is circa 40 dagen oud, dus ze zijn begin april uit het ei gekomen. Over drie tot vier weken vliegen ze uit. In Nederland zijn maar enkele experts die een vergunning hebben om deze bedreigde vogels te mogen vangen, meten en ringen.

Aangename verrassing

In 2016 werd Burgers' Zoo ook al aangenaam verrast door het spontane broedsucces van twee wilde uilen. Plantenverzorgers ontdekten bij hun reguliere snoeiwerkzaamheden bij toeval twee uit de kluiten gewassen uilskuikens die op het punt stonden om uit te vliegen. De Europese oehoe is de grootste uilensoort die in Europa voorkomt en deze uilensoort is relatief zeldzaam in Nederland. In 2015 werden in totaal 21 broedparen in ons land geteld: het maximum tot nu toe. In 2016 stond de teller op 17 broedparen en in 2017 koersen we richting 20 territoria.

De Europese oehoe broedt bij voorkeur in bergachtige streken. De broedparen die in Nederland geteld zijn, bevinden zich hoofdzakelijk in Limburg (onder andere rond de Pietersberg) en in steengroeves (bijvoorbeeld in Winterswijk). In Burgers' Zoo hebben de uilen ook voor een verhoging in het landschap gekozen om te broeden.