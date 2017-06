Dyslexie-café in De Arnhemse Kinderboekwinkel

Op maandag 5 juni organiseert De Arnhemse Kinderboekwinkel in samenwerking met Drs. Annet Homburg van de Stichting Taalhulp voor de tweede maal het dyslexie-café. Het thema is dit keer Samen lezen met plezier.

ARNHEM - Thuis oefenen met lezen gaat niet altijd vanzelf. Terwijl het maken van leeskilometers van het grootste belang is om een goede lezer te worden. Maar hoe ga je nu met je kind aan de slag? Tijdens het dyslexiecafé wordt een aantal aantrekkelijke leesvormen gedemonstreerd en krijgen ouders deze leesvormen op papier mee naar huis. Met deze leesvormen gaan kinderen ervaren wat er allemaal goed gaat in plaats van geconfronteerd te worden met wat er allemaal fout gaat

Tijdens het dyslexiecafé krijgen ouders ook tips hoe ze een boek met hun kind kunnen uitzoeken en maken ze kennis met de aantrekkelijke materialen van de lees- en spellingmethode die bij Stichting Taalhulp gebruikt wordt. Het dyslexie-café is van 13.30 uur tot 16.00 uur, de toegang is vrij. De Kinderboekwinkel is gevestigd aan de Weverstraat 26 in Arnhem.



Meer informatie

De Arnhemse Kinderboekwinkel: www.lezenisleuk.nl

Stichting Taalhulp: https://stichtingtaalhulp.nl/vestiging/arnhem/