Fietsen voor senioren met Sportbedrijf Arnhem

Fietsen in Arnhem en omgeving staat bekend om zijn enorme diversiteit. Van de verrassende Betuwe, de rustieke Achterhoek en de heuvelachtige bossen van de Veluwe.

ARNHEM - Van eind mei tot half augustus organiseert Sportbedrijf Arnhem twaalf fietstochten voor senioren. Er wordt gefietst op woensdagen. Dit jaar viert het Sportbedrijf Arnhem haar 30-jarige jubileum.

Openingstocht

Op 31 mei wordt het seizoen afgetrapt met een feestelijke openingstocht om 9.00 uur. De startlocatie is De Gaanderij, Driemondplein 39 in Arnhem. Alle fietstochten starten tussen 9.00 en 10.00 uur. De groep vertrekt vanuit elke startlocatie om 9.30 uur. U kunt fietsen in een groep, met z'n tweetjes of alleen. De afstand van elke route ligt tussen de 50 en 60 km. Dit hangt vooral af van de locatie van waaruit je vertrekt. Bij de start ontvangt u een beschrijving van de routes, die vaak leiden langs plekken waar u misschien nog niet eerder bent geweest. Deelnemen kan met de fiets, tandem of elektrische fiets. Meerijden is op eigen verantwoordelijkheid.

Startlocaties

De start is naar keuze op de volgende SWOA-locaties:

- Weldam, Middachtensingel 39

- De Gaanderij, Driemondplein 1

- Wijkcentrum De Vredenburcht, Slochterenweg 29.

Kosten

De kosten bedragen 2 euro per tocht. Informatie over de fietstochten vind je op www.sportinarnhem.nl.