Gelderse titels voor Bridget Vermeer van EZ&PC

Traditiegetrouw staan in mei de Gelderse Kampioenschappen Lange baan op de kalender. Het eerste weekend was zeer succesvol voor de deelnemers van EZ&PC die dit jaar een record aantal starts maken.

ARNHEM - Absolute highlights waren de gouden medailles van Bridget Vermeer op de 400M en 200M vrije slag. Bridget verbeterde met indrukwekkende tijden van 5.03.53 respectievelijk 2.24.60 bovendien 12 clubrecords! Een bronzen medaille was er voor Ymke Vermeulen op de 200M schoolslag, terwijl Ymke op de 50M schoolslag in een knappe tijd van 0.38.45 ook 4 clubrecords wist te verbeteren. Voor Bridget was er in 0.40.81 brons op de 50M schoolslag.

Om te kunnen starten op de Gelderse Kampioenschappen moet je voldoen aan scherp gestelde limieten, zodat het met de minimale trainingstijd van EZ&PC al bewonderenswaardig is om aan dergelijke limieten te voldoen. Petje af dus ook voor Eline Baas, Danee Sandifort, Jill Wind, Sanne Landman en Joost Vilier, die op één of meerdere afstanden aan de start kwamen en met hun nieuwe persoonlijke records en/of mooie klasseringen ook topprestaties leverden.

Vermeldenswaardig is daarnaast het feit dat bij de meisjes junioren 3 en later wordt deelgenomen aan drie verschillende estafettes. Helaas leverde de 4 x 100M wisselslag een diskwalificatie op en was er geen 5e plaats voor Sanne, Bridget, Ymke en Jill, maar die was er, met prima tussentijden, wel voor Ymke, Eline, Bridget en Jill op de 4 x 100M vrije slag. En met 4.38.07 zelfs goed voor 4 nieuwe clubrecords.