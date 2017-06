Lezing over EHBO voor ouderen

VELP - Op donderdagen 1 en 8 juni geeft specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet twee verschillende lezingen over EHBO: Eerst Hulp Bij Ouderen.

Ester is initiatiefneemster van Ons Raadhuis. Zij is ook arts en heeft dagelijks contact met ouderen die zij in de thuisomgeving bezoekt en onderzoekt.

"Ouderen komen soms in andere acute situaties terecht dan jongere mensen. Plotselinge duizeligheid of benauwdheid zijn bijvoorbeeld klachten die met het stijgen van de leeftijd toenemen. In twee bijeenkomsten leert u wat u kunt doen in geval van de meest voorkomende acute situaties. Niet ingewikkeld met toeters en bellen, maar de gewone huis-tuin en keukenacties die u kunt ondernemen en die in de meeste gevallen zeer behulpzaam, zo niet levensreddend kunnen zijn", vertelt Esther Bertholet.

Ons Raadhuis is gestart met een serie medische lezingen. Het doel is om BIG-geregistreerde zorgverleners, waar iedereen in meerdere of mindere mate mee te maken heeft, in een andere setting eens te horen en te bevragen. De mensen die komen spreken hebben veel ervaring met 55+.

De lezing zal plaatsvinden van 14.00 uur tot 15.30 uur in 'Ons Raadhuis', Nieuwstraat 1 in Velp. De kosten zijn 1 strip (2,50 euro). Meer informatie via 026-8449140 of info@onsraadhuis.com www.onsraadhuis.com