Start van de Internationale Modelbouwdagen Elst

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur vinden de Internationale Modelbouwdagen plaats in Elst. Dit gratis evenement wordt voor de achtste keer op rij georganiseerd.

ELST - De Internationale Modelbouwdagen worden eens in de twee jaar georganiseerd en trekken meer dan 100.000 bezoekers naar Elst in de Betuwe. Bezoekers zijn vaak erg enthousiast over de indrukwekkende presentaties op modelbouwgebied. De modelbouwdagen vinden plaats op het Bedrijvenpark in Elst. Er vinden demonstraties en shows plaats van alle mogelijke takken van de modelbouw. Bovendien kunnen kinderen bij de meeste attracties zelf actief aan de slag.

Vliegshows en meer

Er zijn doorlopende vliegshows en u kunt kijken naar demonstraties en shows van off-road auto's, RC-trucks, RC-Tractor Pulling, RC-driften, RC-militaire voertuigen en tanks, RC-speedboten en modelbouwschepen en nog meer. De meeste demonstraties vinden plaats in de buitenlucht. Er wordt een grote toestroom van bezoekers verwacht. Daarom vragen wordt gevraagd zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te maken. De grote parkeergarage bij station Elst is gratis toegankelijk. Er rijden doorlopend gratis bussen van en naar station Elst. Ook rijden er gratis pendelbussenrond over de Industrieweg Oost. Meer info: www.modelbouwdagen.nl