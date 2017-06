Vierde editie Woord en Daad Posbank Event

Voor de vierde keer organiseert Woord en Daad het Posbank Event voor wielrenners, wandelaars en fietsers op de Posbank in Rheden op zaterdag 27 mei. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan onderwijs in verschillende ontwikkelingslanden.

RHEDEN - In het jaar waarin honderd jaar vrijheid van onderwijs gevierd wordt, staat ook Woord en Daad helemaal in het teken van het project 'Geef ze een tien!'. De opbrengst van dit sportieve evenement is bestemd voor onderwijs voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Het project 'Geef ze een tien!' zorgt voor training van docenten, lesboeken en lesmaterialen, zodat kinderen in ontwikkelingslanden kwalitatief beter christelijk onderwijs krijgen.

Speurtocht

Tijdens de speurtocht ondervinden kinderen hoe het leven in Haïti is. Ze ervaren hoe het is om via bospaadjes naar school te moeten lopen en onderweg van alles tegen te komen.

Wandel- en fietsroutes

Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes uitgestippeld voor alle deelnemers. Er is een keuze tussen wandelroutes van 8, 16, of 24 kilometer. Voor gezinnen met kinderwagens is er een speciale route. Deelnemers kunnen ook op de fiets komen. Ook kan iedereen tot uiterlijk 24 mei een fiets huren. Voor fietsers zijn er speciale routes uitgestippeld van 30, 60 en 90 kilometer. Voor wielrenners is een route van honderd kilometer uitgezet.

Starttijden