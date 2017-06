Vier scholen winnaars 'bankbattle'

Op woensdagochtend 17 mei werden 42 groepen acht van 33 basisscholen in regio Arnhem getoetst op hun parate kennis en computervaardigheden. Op exact hetzelfde tijdstip startten de leerlingen met praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen over muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.



ARNHEM - Na hard werken kwamen de klassen tot een geheime code waarmee ze de BankBattleKluis konden openen. De klas die dit als eerste deed, was de winnaar van de cluster en won een mooie prijs. Pastoor van Arsschool uit Arnhem was hierbij de absolute winnaar. Waarbij de school nog eens de snelste van deze vier scholen de kluis wist te kraken.



De prijs voor de winnende groepen is een workshop naar keuze van MaXMusic. Om de kinderen alvast te feliciteren met deze geweldige prestatie ontvingen de kinderen symbolisch een cheque. Uiteraard mocht een taart om de feestvreugde te verhogen niet ontbreken.